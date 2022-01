Hoãn 2 trận đấu của vòng 21 Ngoại hạng Anh 2021/2022

Giải Ngoại hạng Anh 2021/2022 đang chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, khi nhiều đội bóng phát hiện những ca mắc mới. Mấy vòng đấu trở lại đây, Ban tổ chức liên tục phải hoãn một số trận đấu, do các đội bóng không có đủ số người quy định để thi đấu.

Hoãn 2 trận đấu ở vòng 21 Ngoại hạng Anh. Tính từ ngày 12/12 đã có 17 trận đấu sân chơi cao nhất nước Anh bị hoãn vì Covid-19.

Ở vòng 21 Ngoại hạng Anh 2021/2022, Ban tổ chức quyết định hoãn 2 trận đấu đó là cuộc so tài giữa Leicester City vs Norwich City và Southampton vs Newcastle. Những trận đấu còn lại vẫn diễn ra theo kế hoạch trừ trường hợp có biến cố.

Dịch Covid-19 gây ảnh hưởng đến Ban tổ chức giải, nhưng một số đội bóng cũng được hưởng lợi. Đặc biệt là Arsenal, đội bóng này đã tận dụng rất tốt cơ hội, chơi tốt để lọt vào tốp 4.

Trong khi đó, Chelsea và Liverpool bị hụt hơi trước Man City trong cuộc đua vô địch. Hiện tại, Man City đang có 50 điểm, hơn Chelsea 8 điểm và Liverpool 9 điểm. Ở vòng 21, Man City làm khách trước Arsenal còn Chelsea với Liverpool đối đầu trực tiếp./.

