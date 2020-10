Hồ Kẻ Gỗ tăng lượng xả tràn, nhiều nơi ở Hà Tĩnh lại ngập

Sáng nay hồ Kẻ Gỗ xả với lưu lượng 300-400m3/s

Để đảm bảo an toàn công trình và đón lũ của cơn bão số 9, trong lúc mực nước hạ du đang thấp, lúc 15h30 chiều hôm qua (25/10), tràn Dốc Miếu Kẻ Gỗ đã xả với lưu lượng là 250m3/s và đến sáng nay đã tăng lưu lượng xả lên 300 đến 400m3/s.

Your browser does not support the video tag.

Hồ Kẻ Gỗ tăng lưu lượng xả tràn

Trong thông báo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho biết, đến 10h ngày 28/10, công ty sẽ chủ động giảm lưu lượng xả hoặc đóng tràn để đón lũ.

Theo ghi nhận của PV, trong sáng nay (26/10), nước tại nhiều khu vực như tại xã Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ (huyện Cẩm Xuyên) nước đang tiếp tục lên trở lại. Đặc biệt tại xã Cẩm Duệ nhiều tuyến đường liên thôn đã bị ngập.

Để đảm bảo an toàn về tài sản, nhiều hộ dân tại xã Cẩm Duệ đã chuyển đồ đạc, cũng như các loại vật nuôi lên các vị trí cao.

Các hộ dân chủ động di dời tài sản lên các vị trí an toàn

Chị Nguyễn Thị Thủy (xóm 7, xã Cẩm Duệ) vừa tất tả đưa 3 con lợn di chuyển gần 3km lên xóm 6 (xã Cẩm Mỹ) để gửi cho biết, hiện nay nước tại xã Cẩm Duệ đang lên nhanh.

...

“Nước đang lên trở lại nên tôi phải chuyển đồ cũng như tài sản đi gửi”, chị Thủy nói và cho biết đợt lũ vừa qua nước ngập sâu hơn 1m và khiến 1 con lợn bị trôi.

Ông Lê Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ (huyện Cẩm Xuyên) cho biết, hiện mực nước đang lên trở lại, nhiều tuyến đường đã tiếp tục bị ngập.

“Từ tối qua đến nay mực nước đã tăng lên gần 50cm. Giờ chỉ còn các trục đường chính, chứ đường trong thôn xóm đã bị ngập trở lại. Địa phương cũng theo dõi sát sao để chủ động đối phó với tình hình mới, các hộ dân cũng đã chủ động di dời đồ đạc lên các vị trí an toàn”, ông Lê Ngọc Hải cho biết.

Nhiều tuyến đường ở xã Cẩm Duệ đã bị ngập trở lại, nhiều gia đình nước vẫn đang mấp mé ngoài sân

Cũng trong sáng 26/10, 11 trường học tại địa bàn huyện Cẩm Xuyên vẫn chưa thể đi học trở lại. Hai trường tiểu học Cẩm Quang và tiểu học Cẩm Mỹ sáng nay tổ chức cho học sinh đi học nhưng vừa đến trường thì được giáo viên thông báo cho nghỉ học do hồ Kẻ Gỗ tiếp tục xả lũ.

Trước đó, từ 16/10 đến 21/10/2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 400 - 600mm/đợt, có nơi như TP Hà Tĩnh, Kỳ Anh trên 900mm.

Mưa lớn cộng với việc hồ Kẻ Gỗ xả lũ có thời điểm tăng lưu lượng lên cao nhất là 1.060m3/s đã khiến Hà Tĩnh phải đón nhận một trận lụt lịch sử trong 60 năm qua.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, trận lũ đã khiến 6 người bị chết, 118 xã phường, thị trấn với hơn 42 nghìn hộ dân của 11 huyện, thành phố bị ngập lũ, có nơi ngập 3-4m; 132ha lúa, nhiều diện tích cây ăn quả, hoa màu; hơn 2.300ha diện tích nuôi trồng thủy sản; 40 trạm y tế và 1 bệnh viện bị ngập lụt, nhiều tuyến đường bị hư hỏng nặng…

Tác giả: Xuân Sinh - Phượng Vũ

Nguồn tin: Báo Dân Trí