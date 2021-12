Hình ảnh bé gái 8 tuổi từng hôn má "dì ghẻ" chúc mừng sinh nhật bất ngờ được lan truyền, nhiều người nhìn vào không khỏi xót xa

Liên quan tới vụ việc, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh hôm qua (28/12) cũng đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về tội Hành hạ người khác. Tại cơ quan điều tra, Trang khai nhận có quan hệ tình cảm với ông T. là bố ruột của bé Nguyễn Thái V.A. (8 tuổi) và hiện cả 3 đang sống chung tại chung cư Sài Gòn Pearl, phường 22, quận Bình Thạnh. Thời gian sống chung, Trang đã nhiều lần có hành vi bạo hành cháu V.A. Cụ thể, Trang đặt mua roi mây để 'dạy dỗ' con của chồng. Sau khi roi mây gãy, Trang chuyển sang đánh bé bằng gậy gỗ.Sáng 22/12, bé học online đến 10h thì Trang kiểm tra bài. Đến 14h, Trang nấu phở cho bé ăn. V.A có đòi uống sữa và được Trang đưa cho 3 hộp. Sau đó bé tiếp tục uống nước ép ổi. Sau khi ăn uống xong, Trang dạy bé gái 8 tuổi học. Do bé gái làm sai nên Trang đánh nhiều cái. Bị can chỉ dừng đánh đến khi A. học tốt lên. Khoảng nửa giờ sau, bé A. than mệt và vào phòng nghỉ. Thấy bé nôn ói, Trang dọn dẹp và gọi bố nạn nhân về. Bé V.A sau đó được xác định đã tử vong trước khi tới bệnh viện.