Hiệu quả kỹ thuật bơm xi măng sinh học tạo hình thân đốt sống

Bệnh nhân Đinh Thị V, 75 tuổi ở Trung Đô, TP Vinh (Nghệ An) vào Bệnh viện Chấn thương – Chỉnh hình (CT-CH) cấp cứu với tình trạng đau cột sống thắt lưng do tai nạn giao thông. Sau khi thăm khám và thực hiện các chỉ định cận lâm sàng cần thiết, bệnh nhân V được chẩn đoán "Xẹp L2 Frankel E/Loãng xương" và được các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện CT-CH Nghệ An chỉ định thực hiện tạo hình thân đốt sống bằng bơm xi măng sinh học qua da có bóng (Kyphoplasty).

Ngay sau cuộc phẫu thuật bệnh nhân đã giảm hoàn toàn những cơn đau nhức cột sống, 1 giờ sau mổ đã có thể ngồi dậy được và ngày hôm sau đi đứng trở lại dễ dàng, bệnh nhân được xuất viện sau đó 3 ngày.



Bệnh nhân Đinh Thị V chia sẻ, lúc mới bị tôi rất đau nhức và khó chịu, không thể ngồi dậy được, tôi nghĩ mình sẽ bị tàn phế, nằm liệt giường. Lúc đầu, khi nghe bác sĩ chỉ định phẫu thuật tôi rất lo và sợ đau. Tuy nhiên sau đó ca phẫu thuật diễn ra nhanh chóng mà tôi không hề cảm thấy đau đớn gì. Chỉ khoảng 1 giờ sau phẫu thuật, tôi đã có thể ngồi dậy được. Tôi cảm ơn các bác sĩ nhiều lắm.

Sau khi thực hiện bơm xi măng sinh học qua da có bóng (Kyphoplasty) bệnh nhân có thể tự ngồi dậy được



Xẹp đốt sống là tình trạng đốt sống bị biến dạng và mất chiều cao, thường gặp nhất là xẹp đốt sống ngực - lưng. Nguyên nhân gây bệnh: Loãng xương, chấn thương, ung thư cột sống nguyên phát hoặc di căn… Khi gặp các triệu chứng xẹp đốt sống như: Đau lưng, đau tăng lên khi đứng hoặc đi lại, cử động bị hạn chế, gù lưng hoặc mất khả năng vận động… bệnh nhân cần được điều trị kịp thời, phòng các biến chứng. Thạc sĩ, bác sĩ Trần Văn Biên - Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện CT-CH Nghệ An cho biết.



Bệnh viện CT-CH Nghệ An là đơn vị tiên phong trên địa bàn triển khai kỹ thuật bơm xi măng sinh học điều trị xẹp đốt sống, tạo hình thân đốt sống từ năm 2018. Mỗi năm, có hàng trăm bệnh nhân xẹp đốt sống thoát khỏi tàn phế nhờ kỹ thuật bơm xi măng sinh học qua da có bóng (Kyphoplasty) này, không có các biến chứng sau điều trị.



Ưu điểm điều trị xẹp đốt sống bằng bơm xi măng sinh học



Trước đây, bệnh nhân bị xẹp đốt sống thường được điều trị bằng phương pháp mổ mở nếu mất vững, điều trị bảo tồn nội khoa nếu không có chỉ định phẫu thuật cố định cột sống hoặc chuyển tuyến trên điều trị.



Thông thường những trường hợp không phẫu thuật sau thời gian điều trị tình trạng đau tại chỗ ở vị trí tổn thương tăng lên, gây khó khăn cho sinh hoạt và lao động của bệnh nhân, có thể đau đớn kéo dài làm cho bệnh nhân suy nhược, mất ngủ…

Các bác sĩ tiến hành bơm xi măng sinh học điều trị xẹp đốt sống cho bệnh nhân

Để triển khai thành công phương pháp này, Bệnh viện CT-CH Nghệ An đã đầu tư hệ thống phòng mổ đạt chuẩn vô trùng, trang bị các thiết bị y tế chuyên dụng hiện đại: Bàn phẫu thuật không cản quang, hệ thống màn hình tăng sáng C-Arm 2D, 3D, Kít dụng cụ bơm xi măng sinh học. Bên cạnh đó, bệnh viện đã cử các bác sĩ đi đào tạo phẫu thuật ít xâm lấn, kỹ thuật bơm xi măng ở các bệnh viện lớn trong nước cũng như ở nước ngoài…. Thạc sĩ, bác sĩ Trần Văn Biên - Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện CT-CH Nghệ An cho biết.

Kỹ thuật bơm xi măng sinh học điều trị bệnh xẹp đốt sống lưng được tiến hành theo quy trình: Bệnh nhân được nằm sấp, gây tê tại chỗ, bác sĩ sẽ sử dụng một kim đặc biệt (Trocar) chọc qua da vào cuống sống và vào thân đốt sống dưới hướng dẫn của C-Arm 3D (hệ thống X-quang dẫn đường trong phẫu thuật). Tiếp đó, tiến hành kiểm tra và bơm xi măng sinh học vào thân đốt sống. Xi măng sinh học bơm vào thân đốt sống có tác dụng lấp đầy các chỗ khuyết xương, vừa làm cho thân đốt sống trở nên ổn định vững chắc, lấy lại chiều cao đốt sống ban đầu và tăng sức chịu đựng cho thân đốt sống.

Kỹ thuật điều trị mới này có nhiều ưu điểm vượt trội, khắc phục những nhược điểm của phương pháp trước đây như: Thời gian phẫu thuật được rút ngắn, không đau, làm bền vững thân đốt sống, không mất máu, mất ít thời gian và tránh được nguy cơ gù, trượt đốt sống về sau. Đây là phương pháp ít xâm lấn, vết mổ nhỏ (khoảng 0,5 cm). Sau phẫu thuật chỉ vài giờ, bệnh nhân có thể ngồi dậy và đi lại bình thường; phục hồi nhanh, sau vài ngày là có thể xuất viện.

Hiện nay, Khoa Phẫu thuật Thần kinh – Sọ não - Cột sống đã và đang triển khai nhiều kỹ thuât trong điều trị các bệnh lý về cột sống như: Thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, cột sống cổ; thoái hóa cột sống, chấn thương cột sống gây xẹp đốt sống, hẹp ống sống, gù vẹo cột sống, u tủy, thay thân đốt sống ở bệnh nhân ung thư di căn… Ngoài ra, bệnh viện triển khai nhiều kỹ thuật ít xâm lấn như: lấy thoát vị đĩa đệm; bơm xi măng sinh học qua da có bóng; phẫu thuật bắt vít qua da điều trị chấn thương cột sống (đây là kỹ thuật được bệnh viện tiên phong triển khai đầu tiên ở tỉnh Nghệ An)…

Có thể nói, việc Bệnh viện CT-CH Nghệ An đã triển khai ứng dụng thành công nhiều kỹ thuật hiện đại nâng cao hiệu quả điều trị cho bệnh nhân bị các bệnh lý về cột sống, từng bước khẳng định là bệnh viện chuyên khoa hàng đầu về chấn thương ở Nghệ An, và đã trở thành địa chỉ tin cậy cho nhân dân trên địa bàn tỉnh cũng như trong khu vực Bắc Trung bộ.

Sau phẫu thuật bằng phương pháp bơm xi măng sinh học qua da 2 ngày, bệnh nhân đỡ đau, có thể ngồi dậy đi lại được tốt.



Các trường hợp người dân không may bị ngã, hoặc tai nạn giao thông dẫn đến đau cột sống, người già có các triệu chứng đau cột sống kéo dài thì cần đến ngay các cơ sở y tế, đặc biệt là các bệnh viện chuyên khoa như Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An, địa chỉ: Số 138, đường Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An (Bệnh viện Balan cũ) để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng không đáng có. Thạc sĩ, bác sĩ Trần Văn Biên - Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh - Cột sống khuyến cáo.

