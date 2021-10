Thông tin từ Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương trưa nay (20/10) cho hay, sau gần 5 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng cùng người thân đã tìm thấy thi thể bé L.G.H. (SN 2019, ngụ xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng).

Hiện trường nơi tìm thấy thi thể bé trai 2 tuổi mất tích ở Bình Dương. Người thân suy sụp, ngồi bệt xuống đất bật khóc (Nguồn clip: Facebook)

Ngay sau đó, một số thành viên trong đội tìm kiếm cũng đã quay clip ghi lại hình ảnh xung quanh khu vực phát hiện thi thể cháu bé và chia sẻ lên mạng xã hội. Theo đó, thi thể cháu bé được tìm thấy dưới một con suối cách nhà nạn nhân khoảng vài trăm mét. Khu vực có nhiều bụi cây rậm rạp.

Khu vực con suối nơi phát hiện thi thể bé trai 2 tuổi ở Bình Dương





Đoạn suối người dân phát hiện thi thể cháu bé bị mắc lại tại một cành cây

Tại hiện trường, một người đàn ông được cho là người thân của bé H. đã suy sụp, ngồi bệt xuống đất bật khóc khi xác định thi thể được phát hiện dưới suối chính là bé H. Thậm chí, người đàn ông này nhiều lần muốn lao xuống suối để vớt cháu bé lên nhưng đã được mọi người ngăn cản, đề nghị chờ cơ quan chức năng đến làm việc, điều tra xung quanh để có kết luận rõ ràng về sự ra đi của cháu bé 2 tuổi.

Trước đó, lực lượng chức năng nhận được tin báo của gia đình chị H.T.B.N (SN 1997, ngụ xã Minh Tân) về việc con trai của mình là bé G.H bị mất tích khi chơi trước nhà.

Người đàn ông được cho là người thân của cháu bé đã suy sụp và bật khóc ngay tại hiện trường sau khi xác định thi thể được phát hiện dưới suối là bé H.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương huy động hàng trăm người phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm các khu vực lân cận nhưng không thấy bé.

Công an huyện Dầu Tiếng cũng phát thông báo gửi Bộ Công an cùng Công an các tỉnh, thành phố, huyện, thị, xã phường để hỗ trợ tìm người mất tích, nêu rõ đặc điểm nhận dạng của bé.

Hiện, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Công an huyện Dầu Tiếng thực hiện công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

