Hé lộ về bác sĩ đi cùng phó trưởng công an phường vào tiệm tóc đánh phụ nữ

Ngày 3/5, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã tạm đình chỉ công việc của Phó trưởng Công an phường Sông Bằng - người có hành vi lao vào tiệm tóc để đánh một phụ nữ.

Theo đó, tối 28/4, Phó trưởng công an phường Sông Bằng cùng hai người khác đến tiệm cắt tóc của anh Đ.V.K. (chủ tiệm tóc - nơi xảy ra sự việc).

Khi xuống xe ô tô, một người đàn ông mặc áo phông xanh, quần đùi đen (được cho là bác sĩ) đã xuống trước và chỉ tay vào mặt anh P.Đ.N. Tiếp đó, phó trưởng công an phường yêu cầu một cán bộ khống chế và bắt giữ anh P.Đ.N. (thanh niên mặc áo vàng trong clip). Trong khi đó, người trực tiếp đánh, tát 2 cái vào mặt một cô gái tên T.M.K.

Vụ việc chỉ được dừng lại khi công an phường sở tại có mặt để giải quyết thì Phó trưởng Công an phường Sông Bằng và 2 người khác mới chịu rời đi.

Trao đổi với PV Dân trí về sự việc trên, anh Đ.V.K. (chủ tiệm tóc - nơi xảy ra sự việc) cho biết, vào tối 28/4, anh có mời một số bạn bè đến cửa hàng để ăn cơm. Đến hơn 22h cùng ngày, có một người đàn ông gọi đến cho T.M.K. (cô gái bị đánh trong clip) bảo đến phòng khám để bác sĩ thăm khám.

Lúc này, bạn trai đi cùng K. là P.Đ.N. thấy bất thường nên đã cầm điện thoại nói chuyện. Trong khi nói chuyện, giữa N. và người đàn ông đầu dây bên kia xảy ra cãi vã. Sau đó, người được cho là bác sĩ hỏi N. đang ở đâu thì anh này đọc địa chỉ.

Sau khi sự việc được đăng tải, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ đối với hành động của phó trưởng công an phường kể trên, đồng thời thắc mắc về người bác sĩ được nhắc tới trong câu chuyện này là ai, liệu bác sĩ này có phải cậy có mối quan hệ nên đã đến tiệm tóc đề "dằn mặt" cô gái trẻ cùng bạn trai của cô này?

Liên quan tới vụ việc, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an TP Cao Bằng xác nhận, bác sĩ được nhắc tới trong vụ việc đang làm tại Phòng khám đa khoa 103 Cao Bằng. Do vụ việc đang trong quá trình điều tra, làm rõ nên danh tính cụ thể của bác sĩ này và Phó trưởng Công an phường Sông Bằng chưa được tiết lộ.

"Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình xác minh, làm rõ nên chúng tôi chưa thể cung cấp danh tính những người này. Khi nào có báo cáo kết quả cụ thể, chúng tôi sẽ cung cấp sau", vị lãnh đạo Công an TP Cao Bằng nói thêm.

Người đàn ông được cho là vị bác sĩ trong câu chuyện là một bác sĩ đang công tác tại phòng khám đa khoa 103 Cao Bằng.



Nói về vụ việc, trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Vũ Hồng Quang - Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng - cho biết, hiện công an tỉnh đang giao Công an TP Cao Bằng làm báo cáo ban đầu về vụ việc phó công an phường lao vào tiệm tóc đánh phụ nữ như báo Dân trí đưa tin; đồng thời công an tỉnh sẽ yêu cầu Công an TP Cao Bằng điều tra, làm rõ sự việc.

"Quan điểm của đơn vị là sai đến đâu xử lý đến đó và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm của cán bộ; tùy tính chất vụ việc để ra quyết định xử lý. Tôi đã giao Công an TP Cao Bằng làm rõ và sẽ có báo cáo sớm về vụ việc", Đại tá Quang khẳng định.

