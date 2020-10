Hé lộ nguyên nhân thiếu nữ 18 tuổi bị sát hại trong ngôi nhà ở Quảng Nam

Sáng 9/10, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho báo NLĐ biết nghi phạm liên quan đến cái chết của cô gái 18 tuổi tại địa phương này đã đến đầu thú tại cơ quan công an ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Hiện Công an tỉnh Quảng Nam đang cử người vào tiếp nhận đối tượng, di lý về Quảng Nam để tiếp tục điều tra làm rõ. Được biết, nghi phạm sát hại cô gái 18 tuổi là Phan Thanh Tâm (22 tuổi, ngụ xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam).

Theo báo giao thông kết quả điều tra ban đầu xác định, nơi phát hiện thi thể thiếu nữ do Phan Thanh Tâm (con ruột của ông Phan Hoàng Th.) sinh sống. Tuy nhiên, Tâm đã đến nhà mẹ ruột tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cách đây khoảng 10 ngày. Đến tối 8/10, Phan Thanh Tâm đã đến Công an huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đầu thú và bước đầu khai nhận sát hại chị Huệ trong trạng thái bị kích động do “ngáo đá”.

Trước đó, khoảng 14 giờ chiều 8/10, ông Phan Hoàng Th. trở về nhà bỏ hoang hơn một tháng nay ở thôn Tây Lộc (xã Tam Lộc) thì tá hỏa phát hiện một thi thể đang phân hủy nặng, trên người có quấn khăn. Sau khi vụ việc được trình báo lên cơ quan chức năng, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ.

