Hé lộ nguyên nhân ban đầu chồng cầm kéo đâm vợ tử vong tại Phúc Thọ

Các nhân chứng chỉ vị trí chồng cầm kéo sát hại vợ tử vong tại xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Sáng 3/9, gia đình đang tổ chức tang lễ cho chị Đỗ Thị H. (SN 1986, trú tại thôn 9, xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội). Hàng trăm người dân đến việc vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc người phụ nữ 34 tuổi bị chồng là Nguyễn Chí Cảnh (SN 1982, trú cùng địa chỉ trên) sát hại vào chiều 2/9.

Không khí tang thương bao trùm lên ngôi nhà 3 tầng vừa mới xây xong của đôi vợ chồng cùng 3 con nhỏ. Người dân trong thôn thầm trách móc người lớn đã đẩy cơ sự đi quá xa, khổ nhất là 3 người con nhỏ của cả nạn nhân và đối tượng nghi phạm.

Trao đổi với PV, ông Đỗ Sỹ Thục (SN 1958, gần nhà nạn nhân) cho biết, sau khi gây án xong, Cảnh đã gọi điện thông báo cho người thân rồi đóng cửa lấy dao tự sát. Hằng ngày, Cảnh là người hiền lành, ít nói nhưng chưa bao giờ to tiếng với vợ con.

“Thời gian gần đây, Cảnh có biểu hiện bất thường về tâm lý. Cảnh liên tục bị ảo giác. Lúc thì nói có người theo, lúc thì bị ảo giác nhìn vợ đang ôm người khác. Hôm xảy ra sự việc, Cảnh nói với 3 đứa con đưa mẹ đi mua sắm. Đi được vài trăm mét thì xảy ra án mạng”, ông Thục cho biết.

Xác nhận với PV, lãnh đạo xã Liên Hiệp cho biết, trước khi xảy ra vụ án mạng Cảnh có dấu hiệu về mặt thần kinh. Cụ thể, Cảnh luôn tỏ ra mệt mỏi, căng thẳng và có nhiều dấu hiệu bất thường.

“Một tháng trước, thấy Cảnh mệt mỏi, người nhà đã đưa Cảnh vào bệnh viện Bạch Mai khám. Cụ thể mức độ bệnh ra sao phải chờ cơ quan công an tiếp tục làm rõ”, vị lãnh đạo địa phương cho hay.

Trước đó, sau khi nhận được tin báo về vụ án mạng, Công an huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nơi phát hiện thi thể chị H. cách nhà nạn nhân khoảng 600m. Ngay sau đó, ngoài cử lực lượng bảo vệ khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an đã nhanh chóng đến nhà chị H. thì phát hiện Nguyễn Chí Cảnh đang cố thủ trong nhà, lấy dao đâm vào người với mục đích tự sát. Lúc này, lực lượng công an vận động anh Cảnh không chống trả, hợp tác với cơ quan chức năng.

Sau khi được lực lượng công an cùng người thân vận động, Cảnh mở cửa, buông dao và được người thân nhanh chóng đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng, TP Hà Nội cấp cứu.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

