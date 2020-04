Hé lộ chủ mưu đầu độc vụ Chi Cục trưởng thi hành án Thanh Hóa chết bất thường

Pháp luật

Công an Thanh Hóa xác nhận ông Đ.P.V., Chi cục trưởng thi hành án dân sự TP Thanh Hóa và một người khác tử vong do uống phải rượu có chất độc cyanua. Đây là một vụ đầu độc do mâu thuẫn tình cảm giữa vợ chồng Công ty BĐS Á Âu.