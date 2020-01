Hành trình phá án vụ đốt nhà khiến 5 mẹ con tử vong ở Sài Gòn

Lần theo dấu vết kẻ thủ ác phóng hoả đốt chết 5 mẹ con

Chia sẻ tại cuộc gặp thưởng nóng các đơn vị phá án, chiều 23/1, Đại tá Trang Viết Thanh - Trưởng Công an quận 9 cho biết, "đơn vị nhận được tin báo cháy từ lúc hơn 4h sáng ngày 21/1 và đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường để tiến hành chữa cháy.

Ngọn lửa được lực lượng dập tắt ngay sau đó ít phút. Tuy nhiên, vụ cháy đã khiến cho 5 người trong gia đình này tử vong".

Đại tá Trang Viết Thanh - Trưởng Công an quận 9. Ảnh: Hoàng Long.

Trưởng Công an quận 9 cho biết, từ cơ sở đánh giá ban đầu, Công an tập trung xác minh các mối quan hệ của các nạn nhân để khoanh vùng nghi vấn. Trinh sát rà soát các đối tượng trên địa bàn. Hệ thống camera an ninh nhiều tuyến đường xung quanh hiện trường được trích xuất.

"Các đơn vị tiến hành điều tra theo 2 hướng, một là tự cháy, hai là có người tác động nghĩa là có dấu hiệu tội phạm.

Sau khi xác định nguyên nhân tác động từ bên ngoài, Công an quận 9 chuyển ngay sang hướng điều tra vụ việc có dấu hiệu tội phạm, trong đó xác định nguyên nhân cháy là do con người sử dụng nguồn nhiệt trực tiếp tác động gây cháy, mà chất cháy ở đây là xăng nhiên liệu.

"Đơn vị tiến hành rà soát mối quan hệ của các nạn nhân và cả mối quan hệ với điểm đòi nợ để kiểm tra. Đáng nói, bà Huệ là người từng có những chuyện phức tạp liên quan đến đề đóm, cờ bạc nên xuất hiện nhiều tin đồn, khiến Công an phải tập trung theo hướng này.

Thực tế thời gian trước có một số người xuất hiện tại nhà bà Huệ để đòi nợ. Nhưng trong quá trình điều tra, công an xác định nhóm đối tượng đòi nợ không liên quan đến vụ án." Đại tá Thanh chia sẻ.

Nghi phạm Nguyễn Hữu Phước lúc bị bắt. Ảnh: M.T

Bằng nghiệp vụ, công an xác định Nguyễn Hữu Phước (SN 1982, thường trú Khu phố 6, phường Phước Long B, quận 9, hàng xóm sát bên nhà nạn nhân) có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành đeo bám.

Phóng hỏa gây án mạng từ mâu thuẫn con hẻm nhỏ

Chiều 22/1, Công an quận 9 tiến hành bắt giữ Phước. Sau nhiều giờ đầu tranh, tối cùng ngày, Phước mới chịu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đại tá Thanh cho hay, ban đầu Phước quanh co chối tội, thậm chí còn đưa ra những chứng cứ ngoại phạm. Tuy nhiên, trước những chứng cứ của công an, Phước đành thừa nhận hành vi tội ác.

Phước được đưa về nhà để phục vụ điều tra. Ảnh: M.T

Phước khai nguyên nhân bắt nguồn từ con hẻm chung giữa nhà bà Huệ và nhà Phước. Con hẻm nhỏ hẹp nhưng người trong nhà bà Huệ thường xuyên dẫn bạn về, để xe chắn hết lối đi. Phước nhắc nhở nhưng không có hiệu quả.

Phước từng ngỏ ý mua lại căn nhà bà Huệ nhưng chưa đạt thỏa thuận. Vì bực tức, đối tượng đã thực hiện hành vi phóng hỏa với mục đích đe dọa.

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM.

UBND TP. HCM đã quyết định thưởng nóng cho các đơn vị tham gia phá án là Cảnh sát hình sự, phòng Kỹ thuật Hình sự, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP. HCM, Cục Cảnh sát hình sự và Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an.

Trung tướng Lê Đông Phong – Giám đốc Công an TP. HCM - cũng trao thưởng cho 6 đơn vị tham gia phá án.

