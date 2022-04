Hành hung vợ cũ giữa phố, gã đàn ông bị dân "tung cước" hạ gục

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra trên một con phố ở Thổ Nhĩ Kỳ và đã được camera giám sát ghi lại.

Trong clip, một người đàn ông đang hung hăng đánh một người phụ nữ ở ngay giữa đường. Anh ta cầm một vật giống như tờ báo cuộn tròn rồi vụt nó lên đầu người phụ nữ trước khi đẩy ngã cô xuống đất.

...

Bất lực trước những cơn mưa đòn của người đàn ông, người phụ nữ đành quỳ gối xuống đường để cầu xin. Phát hiện ra sự việc, một người đàn ông từ xa lao tới, đẩy mạnh gã đàn ông xuống đường. Trong khi đó, một nhóm đàn ông khác cũng tập trung xung quanh và khống chế gã đàn ông vũ phu. Người phụ nữ sau khi được giải cứu mới đứng lên và bước ra xa.

Theo truyền thông địa phương, vụ bạo hành xảy ra sau khi cặp vợ chồng này vừa rời khỏi tòa án. Cả 2 được cho là đã ly hôn. Người chồng đó cũng đã bị cảnh sát bắt giữ.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn