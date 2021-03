Hàng trăm 'quái xế' chặn cao tốc làm đường đua bạt mạng, người dân khiếp sợ

Your browser does not support the video tag.

Hàng trăm "quái xế" chặn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây để so kè tốc độ khiến xe kẹt hàng dài - Video: ĐOÀN TÂM

Rạng sáng 19-3, hàng trăm "quái xế" từ nhiều nơi đổ về tụ tập, chặn một đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn qua địa bàn TP Thủ Đức, TP.HCM) để chạy xe náo loạn, nẹt pô inh ỏi, phóng bạt mạng trên đường.

Theo clip người dân ghi lại từ chung cư gần đó, nhóm thanh niên này với hàng trăm xe đổ về cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (gần đường Đỗ Xuân Hợp, hướng chạy về nút giao thông An Phú).

Tại đây, nhóm "quái xế" chặn một đoạn cao tốc lại để làm đường đua tự phát, để cho các "tay nài" so kè tốc độ, phóng ầm ầm trên đường phố khiến nhiều người khiếp sợ. Sau khoảng 15 phút, nhóm "quái xế" giải tán chạy về nhiều hướng.

Anh Đoàn Tâm, một người dân sinh sống ở khu dân cư gần đó, cho biết tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe gây rối trật tự trên đoạn cao tốc này diễn ra nhiều lần.

...

"Mỗi khi có đua xe trên cao tốc là cả khu dân cư này ngủ không được. Tiếng pô ầm ĩ vang xa khiến nhiều người không có giấc ngủ ngon", anh Tâm chia sẻ.

Khi nhóm này chặn xe trên cao tốc để "quậy" thì tình trạng kẹt xe kéo dài. Hàng dài xe lớn như xe container, xe con, xe khách... trên cao tốc phải nối đuôi nhau đứng chờ nhóm "quái xế" chơi xong mới được di chuyển.

"Tôi đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc giám sát, xử lý nghiêm những 'quái xế' này, trả lại cuộc sống yên bình cho người dân", anh Tâm nói.

Chiều 19-3, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một cán bộ Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết cục đã nắm được vụ việc và đang trong quá trình phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan xác minh vụ việc. Khi có thông tin sẽ cung cấp cho báo chí.

Hàng trăm "quái xế" chặn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn qua TP Thủ Đức) để "quậy" rạng sáng 19-3 - Ảnh: ĐOÀN TÂM

Tác giả: THU DUNG - MINH HÒA

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ