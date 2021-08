Hàng trăm công nhân say sưa hò hát, nhảy múa khi chờ xét nghiệm SARS-CoV-2

Your browser does not support the video tag.

Công nhân hát karaoke khi chờ xét nghiệm Covid-19.

Ngày 29/8, một clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều công nhân đang vui vẻ hát karaoke. Trong một khoảng sân rộng có hàng trăm công nhân, phần lớn là nữ giới đang vui vẻ nhảy múa, hò hét. Ở một góc sân là một người đang say sưa hát với loa karaoke di động.

Theo thông tin đăng tải, hình ảnh này được cho là diễn ra tại Công ty TNHH Mensa (KCN VSIP Quảng Ngãi, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi). Lúc này hàng trăm công nhân đang hát karaoke để "giết thời gian" trong lúc chờ xét nghiệm SARS-CoV-2.

Hàng trăm công nhân tại khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi hát karaoke trong lúc chờ xét nghiệm Covid-19 (Ảnh: Trích xuất từ clip).



Trao đổi với PV Dân trí vào chiều 29/8, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh Nguyễn Mạnh Cường xác nhận, hình ảnh trong clip xảy ra vào tối 28/8, tại công ty TNHH Mensa trong khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi.

Theo ông Cường, mấy ngày qua tại khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi đã ghi nhận nhiều trường hợp mắc Covid-19. Do đó, ngành y tế triển khai xét nghiệm diện rộng cho toàn bộ công nhân tại khu công nghiệp này, trong đó có công ty TNHH Mensa.

Trong lúc chờ xét nghiệm, nhiều công nhân đã tổ chức hát karaoke. Thời điểm diễn ra sự việc này có khá đông bảo vệ của công ty nhưng vẫn để cho công nhân vi phạm quy định phòng dịch.

"Dù công ty này chưa phát hiện F0 nhưng việc này rất nguy hiểm. Công an huyện đang phối hợp điều tra, xử lý hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch. Sai đến đâu sẽ xử lý đến đó, nếu làm lây lan dịch bệnh có thể khởi tố, xử lý hình sự", ông Cường nói.

Dịch Covid-19 đã lan vào KCN VSIP Quảng Ngãi với 28 ca mắc tại công ty Hoya lens.



Trong 4 ngày qua, tỉnh Quảng Ngãi phát hiện 34 ca mắc Covid-19 liên quan đến công ty Hoya Lens (thuộc KCN VSIP Quảng Ngãi). Trong số này có 28 bệnh nhân làm việc tại công ty và 6 người là F1 liên quan.

Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các doanh nghiệp tại KCN VSIP siết chặt công tác phòng chống dịch. Các doanh nghiệp phải giảm 50% công suất và 50% số công nhân đang làm việc.

Các ca mắc Covid-19 tại công ty Hoya lens lưu trú ở nhiều địa phương khác nhau dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh trên diện rộng. Do đó, tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với 9/13 đơn vị hành chính, kể từ 12h ngày 28/8.

Tác giả: Quốc Triều

Nguồn tin: Báo Dân Trí