Hàng chục thanh niên kẹp 3-4 trên xe máy cầm hung khí lao vào hỗn chiến gây náo loạn đường phố Hải Phòng

Mới đây, trên mạng xã hội đang xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh hàng chục thanh niên hỗn chiến ngay giữa đường gây náo loạn.

Thông tin từ người đăng tải, sự việc xảy ra vào tối 5/3 trên đoạn đường thuộc quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Hình ảnh từ đoạn clip cho thấy, nhiều thanh niên chạy xe máy tốc độ cao trên đường, rú còi, nẹt pô inh ỏi. Các đối tượng kẹp 3 - 4 trên xe máy, không đội mũ bảo hiểm và cầm theo hung khí.

Đến trước một trung tâm thương mại, hàng chục thanh niên lao vào hỗn chiến. Sự việc xảy ra khiến những người xung quanh không khỏi thất kinh, vội né tránh khỏi nguy hiểm.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt, nổ súng chỉ thiên trấn áp nhóm thanh niên. Được biết, các đối tượng được đưa về trụ sở giải quyết, tạm giữ phương tiện và hung khí.

Đoạn clip ghi lại cảnh tượng hỗn loạn ngay giữa đường phố được người dân quay bằng điện thoại và đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút đông đảo sự quan tâm. Nhiều người không khỏi bức xúc lẫn sợ hãi trước hành vi táo tợn, liều lĩnh, bất chấp nguy hiểm của nhóm thanh niên. Bên cạnh đó, cũng không ít thắc mắc về nguyên nhân dẫn đến vụ "quyết chiến" này.

"Xem mà cũng bủn rủn chân tay. Không biết những người ở đó thì thấy thế nào? Chắc ba chân bốn cẳng chạy cho khỏi vạ lây quá!";

"Làm gì mà kéo bầy kéo đàn đi giải quyết công khai bất chấp quy định bất chấp luật pháp như thế nhỉ?";

"Các thanh niên này có vẻ còn rất trẻ. Chạy xe phóng veo veo, không buồn đội mũ, rồi cứ thế lao vào đánh lộn";

"Thật sự mong cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết những thành phần này. Quá nguy hiểm cho xã hội! Giữa đường phố có người qua lại thế này thì manh động quá!".

