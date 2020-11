Hàng chục tấn xi măng đè bẹp cabin xe đầu kéo, tài xế tử vong

Theo tin tức từ báo giao thông lúc 3h sáng ngày 8/11, trên QL46 (Nghệ An) đã xảy ra vụ TNGT khiến tài xế xe đầu kéo tử vong thương tâm, hàng chục tấn xi măng rớt xuống ruộng.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe đầu kéo BKS 37C-136.22 kéo theo rơ-moóc BKS 37R-008.21 do anh Nguyễn Hữu Quang (SN 1985, trú ở xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An) điều khiển di chuyển trên QL46. Khi xe đi đến Km24+600 QL46 (thuộc địa phận xóm 1, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, Nghệ An) thì mất lái, lao xuống ruộng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: ATGT

Do gặp tình huống bất ngờ, tài xế đã phanh gấp khiến hàng chục tấn xi măng ở phía sau rơ-moóc theo quán tính lao về phía trước, đè bẹp cabin xe.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An đã điều 2 đội công tác đến hiện trường, phối hợp với Công an huyện Nam Đàn nhanh chóng tháo dỡ hàng hóa, cẩu cabin lên để đưa tài xế ra ngoài đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng nên tài xế đã tử vong.

Ngày hôm qua, một vụ tai nạn container nghiêm trọng khác cũng xảy ra. Chiều 7/11, Công an thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận với NLĐ trên địa bàn vừa xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng khiến 1 người bị thương. Sự việc vừa xảy ra vào khoảng 13 giờ cùng ngày tại cầu vượt Phổ Khánh, đoạn qua thôn Diên Trường, thị xã Đức Phổ.

Thông tin ban đầu cho biết vào khoảng thời gian trên, một xe container lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam. Khi đến cầu vượt Phổ Khánh, tài xế đánh lái cho xe tránh ổ gà đang sửa, khiến chiếc xe mất thăng bằng rồi lật nghiêng và rơi xuống đường phía dưới.

Tại hiện trường, xe container bị nát bét, hư hỏng nghiêm trọng. Vụ tai nạn đã khiến 1 người bị thương, hư hỏng khoảng 30m lan can cầu. Theo ngành đường bộ, khu vực xảy ra tai nạn có hệ thống ATGT đầy đủ. Nằm trên đoạn đường thẳng, có 4 làn xe cơ giới và 4 làn xe thô sơ nằm ngoài khu vực đông dân cư. giao thông qua vị trí bị tai nạn không bị ách tắc (bị hạn chế chiều Nam - Bắc nhưng vẫn còn lưu thông được 1 làn xe).

