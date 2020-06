Hai xe giường nằm cháy rụi khi đang di chuyển trên đường

Tối ngày 20/6, trao đổi với PV Báo Giao thông, chỉ huy Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, Đội CSGT số 14 phối hợp với Công an quận Hoàng Mai thụ lý giải quyết vụ ô tô khách loại 45 chỗ cháy trên đường vành đại 3 thuộc địa bàn quản lý.

Trước đó, theo Tiền Phong, khoảng 19h40 ngày 20/6, chiếc xe khách 45 chỗ lưu thông trên đường vành đai 3 trên cao hướng đi cầu Thanh Trì (Hoàng Mai, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Không lâu sau đó, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ chiếc xe, cột khói bốc cao hàng chục mét khiến nhiều người đi đường hoảng hốt, giao thông ùn ứ kéo dài. Tài xế được xác định là Nguyễn Văn Loan (SN 1981, ở xã Kim Thư, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội).

Được biết, vào thời điểm trên Nguyễn Văn Loan đi sửa xe, trên xe không có người và anh Loan cũng đã kịp thoát ra ngoài an toàn.

Cũng trong ngày 20/6, một vụ cháy xe khác cũng xảy ra. Trưa 20/6, xe ô tô khách giường nằm biển số 37B- 023.40 của nhà xe Ngọc Dũng (Nghệ An) đang lưu thông hướng từ Hà Nội về Nghệ An đến cầu Nguyệt Viên (thành phố Thanh Hóa) thì bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa bốc lên từ gầm xe. Phát hiện mùi khét, tài xe dừng xe ngay giữa cầu Nguyệt Viên, đồng thời hô hoán cho tất cả hành khách nhanh chóng xuống xe.

Theo TTXVN, nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Thanh Hóa huy động 2 xe chữa cháy, 1 xe bồn đến dập lửa. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao, vật dụng trên xe dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng cháy lan ra và thiêu rụi toàn bộ chiếc xe. Rất may, vụ cháy không gây thương vong về người.

