Hải Phòng: Xác minh nguyên nhân 2 thanh thiếu niên thương vong trong đêm

Theo xác định ban đầu từ Công an quận Lê Chân, vào hồi 23h30 ngày 10/11, tại khu vực đường đại lộ Tôn Đức Thắng (phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa các thanh thiếu niên điều khiển xe máy tham gia giao thông qua khu vực này.

Hậu quả vụ tai nạn, thiếu niên Huỳnh Cao M. (16 tuổi, trú tại phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) được xác định đã tử vong. Thanh niên Lê Quang M. (19 tuổi, trú tại phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) bị chấn thương vùng đầu, hôn mê sâu kéo dài, hiện đang được điều trị tích cực tại Khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp.

Ngoài ra, các thanh thiếu niên Nguyễn Văn Hoàng (20 tuổi, trú tại ngách 52/732 Nguyễn Văn Linh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) và Phùng Minh Long (17 tuổi, trú tại tổ dân phố Đê Quai Chảo, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) cùng một thanh niên khác (chưa xác định được tên tuổi, địa chỉ) cũng bị thương.

Theo xác minh ban đầu từ Công an quận Lê Chân, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định, vào thời điểm trên, nhóm hai thanh niên Lê Quang M. điều khiển xe máy chở theo Nguyễn Văn Hoàng trên đại lộ Tôn Đức Thắng, hướng từ cầu An Dương (huyện An Dương) về ngã tư An Dương (quận Lê Chân). Khi đến khu vực đầu đại lộ Tôn Đức Thắng giao nhau với ngã tư An Dương thì xảy ra va chạm giao thông với xe máy do Huỳnh Cao M. điều khiển chở theo Phùng Minh Long cùng 1 thanh niên khác chạy theo hướng từ đường Hồ Sen – Tô Hiệu – Ngã 4 An Dương.

Một số người dân cho hay, nhóm thanh niên điều khiển xe máy hướng từ đường Hồ Sen – Tô Hiệu – Ngã 4 An Dương có biểu hiện phóng xe máy tốc độ cao.

Lãnh đạo Công an quận Lê Chân thông tin thêm, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ thông tin nhóm thanh niên điều khiển xe máy tốc độ cao trong đêm để làm rõ vụ việc.

