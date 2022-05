Hai nhóm thanh niên hỗn chiến trong đêm, khói lửa mịt mù cả đoạn đường

Your browser does not support the video tag.

Clip hỗn chiến lúc rạng sáng, khói lửa mù mịt kèm nhiều tiếng nổ

Ngày 15-5, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho hay đang xác minh nhóm thanh niên ẩu đả trên đường Phạm Văn Thuận.

2h sáng cùng ngày, hàng chục thanh niên mang dao, kiếm, "bom xăng"… hẹn gặp nhau trên đường Phạm Văn Thuận để "nói chuyện".

Khi đến khu vực gần cầu Vạt (phường Tân Mai, Biên Hòa), 2 nhóm lao vào ẩu đả, ném "bom xăng" về phía nhau.

Theo hình ảnh một số người dân ghi lại, khói lửa mịt mù cả một đoạn đường kèm theo nhiều tiếng nổ. Một số người đi đường thấy vậy dừng xe từ xa theo dõi, không dám đi tiếp.

Khói lửa mù mịt kèm nhiều tiếng nổ - Ảnh: CTV

