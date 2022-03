Vào ngày 28/2 tại thành phố Batangas, Philippines, các công nhân không khỏi bất ngờ khi phát hiện một con trăn khổng lồ dài gần 5m trên trần nhà của một gia đình. Con trăn được các công nhân phát hiện ra khi đang tu sửa ngôi nhà.

...

Your browser does not support the video tag.

Tác giả: Bích Thảo (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn