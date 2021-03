Hai công nhân tử nạn trong khai trường khai thác than của TKV

Trong hai ngày 19 và 20/3 tại Công ty than Hà Lầm và Công ty than Mông Dương (tỉnh Quảng Ninh), thuộc Tập đoàn Công nghiệp, Than khoáng sản Việt Nam (TKV) đã xảy ra các vụ tai nạn lao động khiến cho hai công nhân mỏ thiệt mạng.

Ảnh minh họa

Nạn nhân được xác định gồm công nhân Bùi Đức Vượng (SN 1993), là công nhân thuộc Công ty than Mông Dương và Nguyễn Văn Huy (SN 1998) là công nhân thuộc công ty than Hà Lầm. Cả hai công nhân đã tử nạn trong quá trình lao động khai thác than.

...

Cụ thể, khoảng 4h30 ngày 20/3/2021 tại lò chợ số 1 (mức -160/-100) Vỉa 10a Cánh Đông, Công ty cổ phần than Mông Dương-Vinacomin xảy ra vụ tai nạn khiến Bùi Đức Vượng (SN 1993) trú tại Đồng Rui, Tiên Yên, Quảng Ninh tử vong. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu, trong quá trình tải than trong lò chợ, bị than trôi vùi lấp gây tai nạn.

Trước đó, khoảng 22h50 ngày 19/3/2021 tại lò thông gió mức +75- -80, khu 6 vỉa 10 Công ty CP than Hà Lầm đã xảy ra vụ tai nạn lao động làm chết công nhân Nguyễn Văn Huy (SN 1988), quê quán Nghệ An; Sơ bộ đang trong quá trình làm việc bị than, đất đá vùi lấp gây tai nạn.

