Hà Tĩnh: Xử phạt cá nhân chia sẻ thông tin xúc phạm danh dự cơ quan, tổ chức

Theo đó, ngày 27/7, Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Tĩnh), Công an TP Hà Tĩnh và Thanh tra Sở TT&TT Hà Tĩnh vừa triệu tập, làm việc với V.Đ.N về hành vi chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm cơ quan, tổ chức trước đó vào ngày 30/6.

...

Tại buổi làm việc, V.Đ.N đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, đồng thời cam kết sẽ không tái phạm.

Với hành vi trên ngày 27/7, Thanh tra Sở TTTT Hà Tĩnh đã ra Quyết định số: 0000037/QĐ -XPVPHC về việc xử phạt hành chính đối với V.Đ.N 5 triệu đồng, về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự của cơ quan, tổ chức”, theo điểm a, khoản 1, điều 101 Nghị định 15/2020-NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ.

Tác giả: THÀNH SEN

Nguồn tin: Báo Dân Sinh