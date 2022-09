Hà Tĩnh: Xử phạt 6 cơ sở kinh doanh karaoke không đủ điều kiện về an toàn phòng cháy

Tin Hà Tĩnh

Thực hiện Kế hoạch số 199/KH-CAT-PC07, ngày 10/8/2022 của Công an tỉnh về kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 6 cơ sở.