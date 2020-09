Hà Tĩnh: Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên QL 1A

Theo đó, sáng 27/9 thông tin từ Đội tuần tra kiểm soát phía Bắc - Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Vào khoảng 20h30 ngày 26/9, tại Km488 QL1A, đoạn qua xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), chiếc xe đầu kéo mang BKS: 38C-085.89 kéo theo rơ moóc 38R-004.40, do anh Phạm Ngọc Hà (trú tại xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) điều khiển, chở đầy cát, lưu thông theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến địa điểm nói trên thì xe bỗng nhiên bốc cháy dữ dội, do ngon lửa bùng phát quá mạnh nên chỉ trong một thời gian ngắn, đầu kéo chiếc xe đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn trên QL1A

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lực chức năng đã có mặt tại hiện trường phối hợp dập lửa và dập tắt đám cháy.

... Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy

Trao đổi với PV, tài xế Phạm Ngọc Hà cho biết: “Khi tôi đang lưu thông trên đường thì phát hiện xe bị mất phanh. Dừng xe xuống kiểm tra, tôi thấy ngọn lửa bốc lên rồi bao trùm đầu xe. Đến 21h30 thì đám cháy mới được khống chế”.

Được biết, chủ chiếc xe là ông Phan Văn Tiến, trú tại xã Kỳ Văn (huyện Kỳ Anh), chiếc xe đang vận chuyển cát từ khu vực bãi cát xã Xuân Hồng (huyện Nghi Xuân) đi vào phía Nam phục vụ công trình.

Hiện tại lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân của vụ cháy xe.

Tác giả: Gia Thành

Nguồn tin: phapluatplus.vn