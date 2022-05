Hà Tĩnh: Xe chở đất, muôn nẻo lách luật

Xe tải chở đất gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường trên Quốc lộ 15A

Xe tải chở đất mặc sức tung hoành

Thời gian này đang là mùa cao điểm xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, tại các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ và các trục đường liên xã, xe tải chở đất phục vụ thi công các công trình này đang hoạt động hết công suất.

Qua quan sát của phóng viên, để tăng khối lượng, tần suất vận chuyển, hầu hết xe tải đã cơi nới thành thùng, chở đất có dấu hiệu quá tải trọng cho phép. Ngoài ra, rất nhiều xe chở đất không che bạt, tài xế liên tục bấm còi inh ỏi, phóng nhanh, vượt ẩu, gây mất an toàn giao thông diễn ra khá phổ biến.

Xe tải chở đất không che bạt, phóng nhanh, vượt ẩu trên Tỉnh lộ 552 đoạn qua xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang

Hệ lụy là giờ đây trên các tuyến đường, nhất là ở gần các khu vực khai thác mỏ đất đá vương vãi khắp nơi, ngày nắng bụi bay mù mịt, những lúc mưa gió thì đường lầy lội, trơn trượt. Sự việc kéo dài không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, sinh hoạt, đi lại, lao động sản xuất của Nhân dân.

Tiếp xúc với phóng viên, nhiều người dân ở xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc cho biết: Xe tải chở đất hoạt động suốt ngày đêm, gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư. Đều đặn hằng ngày cũng thấy lực lượng Cảnh sát Giao thông tuần tra, kiểm soát một lúc vào đầu buổi sáng hoặc đầu giờ chiều nhưng rồi sau đó xe tải chở đất cứ mặc sức tung hoành, thách thức dư luận.

Xe tải chở đất bụi bay mù mịt, gây ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư

Những phản ánh của người dân là có cơ sở, bởi hiện nay tại Tỉnh lộ 21 ở huyện Thạch Hà, Quốc lộ 15A qua huyện Can Lộc, Tỉnh lộ 552 nối từ huyện Đức Thọ lên huyện Vũ Quang, đường mòn Hồ Chí Minh qua huyện Hương Khê...mỗi ngày có hàng trăm xe tải chở đất phục vụ thi công các công trình cầu đường, cụm công nghiệp.

Xe tải chở đất hoạt động hết công suất trên Quốc lộ 15A đoạn qua huyện Can Lộc

Ông Nguyễn Xuân Chương - Chủ tịch UBND xã Phú Lộc, huyện Can Lộc cho rằng: Xe tải chở đất chạy trên Quốc lộ 15A qua địa bàn xã rất nhiều, vừa bụi bặm, vừa mất an toàn giao thông, nhất là ở cổng trường học. Địa phương cũng đã nhiều lần kiến nghị, đề xuất lên huyện và các cơ quan chức năng cần có phương án kiểm tra, xử lý vi phạm, nhưng rốt cuộc vẫn không hiệu quả.

Những “chiêu trò” ứng phó, lách luật

Gần đây nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động vận tải ở huyện Đức Thọ đã lên mỏ đất ở xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang để lấy đất phục vụ san lấp thi công các công trình, dự án. Theo đó dọc Quốc lộ 281 và Tỉnh lộ 552 tần suất xe tải chở đất xuất hiện ngày càng nhiều và gây nên những hệ lụy đối với đời sống, sinh hoạt của Nhân dân.

...

Qua tìm hiểu được biết, không ít lần trên các tuyến đường này đã xảy ra các vụ tai nạn, va quệt giữa xe tải chở đất với người tham gia giao thông. Nguyên nhân được cho là do đường hẹp, nhiều khúc cua khuất tầm nhìn, lượng người tham gia giao thông đông. Trong khi đó, xe tải chở đất lại thường xuyên phóng nhanh, vượt ẩu, gây nên những hậu quả đáng tiếc.

Trước tình hình đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Vũ Quang, huyện Đức Thọ và Thanh tra giao thông của Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh đã nhiều lần tiến hành tuần tra, kiểm soát, xử lý xe tải chở đất quá tải trọng, vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên điều nghịch lý là khi các lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát, hoặc cân tải trọng phương tiện trên Quốc lộ 281 (đường từ Chợ Bộng xã Đức Bồng huyện Vũ Quang về xã Đức Đồng huyện Đức Thọ) thì gần như tất cả xe tải chở đất lại trốn tránh đi theo đường Ân Phú - Cửa Rào thuộc địa bàn huyện Vũ Quang. Nghĩa là việc kiểm tra, xử lý vi phạm suy cho cùng chỉ là đón lõng, không hiệu quả.

Lực lượng Thanh tra giao thông tỉnh Hà Tĩnh cân tải trọng trên Quốc lộ 281, đoạn qua xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang

Phát hiện cân tải trọng trên Quốc lộ 281, rất nhiều xe tải chở đất dừng đỗ bên lề đường hoặc trốn tránh chạy theo đường Ân Phú- Cửa Rào

Trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, thiếu tá Nguyễn Thành Chung – Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông, Công an huyện Đức Thọ cho biết: Về tình trạng xe tải chở đất có dấu hiệu quá tải trọng, phóng nhanh, vượt ẩu gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường mà dư luận phản ánh đơn vị đã nắm được tình hình. Thực tế sự việc đang diễn ra, nhưng khi có lực lượng tuần tra, kiểm soát xuất hiện thì tài xế thường báo nhau để trốn tránh vào các đường làng, ngõ xóm. Vì hiện nay đường thông nhau nhiều, không phải chỉ có một trục đường độc đạo.

Thiếu tá Nguyễn Thành Chung cho biết thêm: "Vấn đề xử lý xe chở đất quá tải trọng chúng tôi làm thường xuyên, liên tục. Nhưng hôm nay do là ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ Nhật, cơ quan tổ chức lao động nên không có người tuần tra, kiểm soát. Do vậy thời gian tới, đơn vị sẽ tập trung lực lượng, siết chặt tải trọng vì đây là nội dung nằm trong chương trình, kế hoạch của đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông".

Thấy gì từ đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông?

Mở đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông là chủ trương lớn, được phát động sâu rộng từ Trung ương đến các địa phương trong cả nước. Theo đó, Công an Hà Tĩnh đã triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm từ ngày 10/4– 30/5.

Đợt cao điểm được cho là hoạt động tích cực, trách nhiệm của các cơ quan chức năng nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, giảm ùn tắc giao thông, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông... Vậy nhưng, nhìn vào thực tế hiện nay tình trạng xe tải chở đất cơi nới kích cỡ thành thùng, có dấu hiệu vi phạm về tải trọng, thường xuyên ứng phó, lách luật lại đang diễn ra phổ biến ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Nguyên nhân có thể do cung đường vận chuyển dài, cước phí thấp, chi phí xăng dầu tăng cao. Nhưng nguyên nhân chính vẫn là do công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng có lúc, có nơi chưa quyết liệt, thậm chí không xử lý. Từ đó mà xe tải chở đất vẫn cứ hoạt động công khai, gây mất trật tự an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường khiến dư luận hoài nghi, bức xúc.

Hàng chục xe tải chở đất dừng đỗ trên Tỉnh lộ 21 ở huyện Thạch Hà do phát hiện lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát

Xe tải chở đất hoạt động rầm rộ ở tỉnh Hà Tĩnh đang gây nhiều lo lắng, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông. Vì vậy, để lập lại trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát Giao thông, Thanh tra Giao thông và chính quyền các cấp cần phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Có như vậy thì tình trạng xe tải chở đất ứng phó, lách luật mới được kiểm soát, ngăn chặn, góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên mỗi tuyến đường.

Tác giả: Văn Chương

Nguồn tin: kinhtedothi.vn