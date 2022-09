Hà Tĩnh: Xăng, dầu lọt “top” có doanh thu bán lẻ tăng cao nhất

Số liệu của Cục Thống kê Hà Tĩnh, trong 8 tháng năm 2022 cho thấy, tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn địa phương này đạt gần 33.232 tỷ đồng, tăng 18,71% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng ở 11/12 nhóm hàng, trừ nhóm hàng vật phẩm, văn hóa, giáo dục giảm 0,5%.

Báo cáo của Cục Thống kê Hà Tĩnh cho thấy, hoạt động thương mại và dịch vụ tháng 8/2022 giảm nhẹ so với tháng trước (0,42%). Giảm chủ yếu trong nhóm dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành, do trong tháng trùng với dịp tháng 7 âm lịch lượng khách đến nghỉ mát tại các bãi biển, các khu sinh thái nghỉ dưỡng giảm mạnh. Nhưng với việc giá cả có dấu hiệu giảm nhẹ đã kích thích tăng cầu tiều dùng các loại hàng hóa, doanh thu hoạt động bán lẻ chiểm tỷ trọng lớn và tăng ổn định đã kéo lại doanh thu nhóm ngành này. Doanh thu tháng 8 ước đạt 4.540,12 tỷ đồng, tăng 0,62% so với tháng trước và tăng 46,84% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 8 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 33.231,95 tỷ đồng, tăng 18,71% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tăng cao nhất là nhóm hàng xăng, dầu các loại với mức tăng 42,96%. Nguyên nhân chính là do giá mặt hàng này từ đầu năm đến nay chịu ảnh hưởng của mặt bằng giá nhiên liệu trên thị trường thế giới nên luôn ở mức cao và “đẩy” doanh thu bán lẻ gia tăng.

Ngoài xăng dầu, một số nhóm hàng khác cũng có mức tăng doanh thu cao so với cùng kỳ như: đá quý, kim loại quý tăng 41,31%; nhiên liệu khác tăng 36,43%; hàng may mặc tăng 21,64%; hàng hóa khác tăng 21,27%; lương thực, thực phẩm tăng 19,33%; gỗ và vật liệu xây dựng tăng 19,15%; đồ dùng thiết bị gia đình tăng 11,36%...

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành 8 tháng đầu năm ước đạt 3.922,52 tỷ đồng, tăng 45,75% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lưu trú ước đạt 163,93 tỷ đồng, tăng 74,59%; lượt khách phục vụ 913.590 lượt, tăng 57,07% so với cùng kỳ năm trước; ngày khách phục vụ 767.514 ngày, tăng 42,6% so với cùng kỳ năm trước; Ăn uống ước đạt 3.746,98 tỷ đồng, tăng 44,67%; Du lịch lữ hành và dịch vụ hỗ trợ du lịch ước đạt 11,61 tỷ đồng, tăng 57,84%.

Theo đánh giá của Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh, trong 8 tháng năm 2022 hoạt động thương mại dịch vụ có sự phục hồi tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu tăng ổn định hằng tháng so với cùng kỳ năm trước.

Trong hai tháng tháng 7 và 8 năm 2022, giá xăng, dầu được điều chỉnh giảm đã phần nào tác động tích cực đến giá cả hàng hóa nói chung, kích thích tăng tiêu dùng trở lại ở một số nhóm hàng hóa.

Bên cạnh đó, dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát, việc làm và thu nhập gia tăng, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa không thiết yếu tăng đã góp phần tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa.

Nhu cầu tiêu dùng tăng, sự hồi phục tốt của ngành bán lẻ là yếu tố thuận lợi thúc đẩy phát triển sản xuất và thương mại trong những tháng tới. Để ổn định cung cầu, giá cả các mặt hàng tiêu dùng, các ngành chức năng Hà Tĩnh sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường và có biện pháp điều tiết kịp thời.

