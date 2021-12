Hà Tĩnh: Xác minh clip nam học sinh bị đánh liên tiếp vào đầu

Your browser does not support the video tag.

Sáng 18/12, trên mạng xã hội đăng tải và lan truyền 1 đoạn clip dài 18s ghi lại cảnh một nam học sinh trên địa bàn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh bị một đối tượng dùng mũ bảo hiểm đánh mạnh liên tiếp vào vùng đầu, mặt khiến cư dân mạng phẫn nộ.

Đối tượng dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt của nạn nhân. Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh từ clip cho thấy, một nam thanh niên mặc áo trắng dùng mũ bảo hiểm, tay đánh liên tiếp vào đầu, mặt nam học sinh mặc dù nạn nhân không hề phản kháng.

...

Qua xác minh địa điểm xảy ra vụ việc là khu vực vòng xuyến giao nhau giữa thị trấn Phố Châu và xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn.

Khu vực xảy ra vụ việc được xác định tại địa điểm vòng xuyến thị trấn Phố Châu. Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip trên được đăng tải trên mạng xã hội khiến cho dư luận xôn xao. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc cho rằng, nam học sinh không phản kháng bị đối tượng dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt mà những người xung quanh không có một sự can ngăn còn cổ vũ, quay clip. Những trường hợp mạnh động, coi thường sức khỏe người khác này cần phải xử lý nghiêm, răn đe để tránh có các trường hợp tương tự xảy ra.

Ông Hoàng Văn Lạng, Trưởng Công an thị trấn Phố Châu cho biết, hiện đơn vị đang trực tiếp tiến hành điều tra, xác minh thông tin clip nam học sinh bị chặn đánh, qua đó sẽ tiến hành xử lý nghiêm các đối tượng liên theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Quốc Hoàn - Minh Tiến - Hiệp Trần

Nguồn tin: ANTT/NĐT