Hà Tĩnh xả tràn 3 hồ chứa nước trước nguy cơ mưa lũ

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 6h qua (từ 7h ngày 8/9 - 13h ngày 8/9), ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to như: Cao Răm 198,2mm (Hòa Bình), Hua Păng 55,4mm (Sơn La), Yên Lương 88,6mm (Phú Thọ), Nậm Có 54,8mm (Yên Bái), Lương Mông 78,8mm (Quảng Ninh), Như Xuân 119,8mm (Thanh Hóa), Hợp Châu 108,8mm (Nghệ An)… Dự báo trong 6 giờ tới, một số tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 100mm.