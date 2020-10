Hà Tĩnh: Vụ tai nạn chết người rơi từ tầng 3 chưa xác định rõ nguyên nhân

Cty TNHH Thành Sen

Trước đó, vào khoảng 6 đến 7 giờ, ngày 6/10 tại Công ty TNHH Thành Sen chuyên kinh doanh các mặt hàng thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng và thiết bị y tế đã xảy ra 1 vụ tai nạn chết người. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Long (60 tuổi) quê quán huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) bị rơi từ ô cầu thang tầng 3 xuống nền nhà.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Chương, Công an phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh cho biết: "Sau khi nhận được thông tin, Công an phường Nam Hà đã thông báo tới các cơ quan chức năng, đồng thời tiến hành bảo vệ hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn là ô cầu thang của tòa nhà. Còn nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan điều tra Công an TP Hà Tĩnh phối hợp với Phòng kỹ thuật hình sự Công an Hà Tĩnh và các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ".

Được biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Thanh tra sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh đã có mặt tại hiện trường nhưng chưa thể đưa ra kết luận nạn nhân có mối quan hệ với chủ doanh nhiệp hay không.

