Hà Tĩnh và cuộc vận động '3 không, 4 có'

Đầu tháng 3/2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phát động cuộc vận động “3 không, 4 có”. Trong đó, “3 không” là: Không tổ chức hoạt động tập trung đông người; hạn chế tối đa tham gia hoạt động tập thể, đám vui, đám cưới, đám tang, lễ hội… ; không chủ quan, hạn chế bắt tay ngăn ngừa lây lan dịch bệnh; không chia sẻ, lan truyền thông tin thiếu chính xác về dịch bệnh. “4 có” là: Có thông tin, nhận thức đúng về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống; có khai báo y tế toàn dân; có sử dụng khẩu trang, nước rửa tay, súc họng diệt khuẩn để bảo vệ sức khỏe; có ý thức và hành động đúng trong việc cưới, tang đảm bảo văn minh, an toàn trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Hưởng ứng cuộc vận động, nhiều huyện, thị, thành trong toàn tỉnh đã vận động các nguồn xã hội hóa, kêu gọi các tiệm may trên địa bàn, ủng hộ nguyên liệu, dụng cụ, cho mượn địa điểm để đoàn viên, thanh niên may khẩu trang. Trong căn phòng nhỏ của một nhà may ở phường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), rất đông đoàn viên, thanh niên tập trung đến đây để cùng nhau đo, cắt, ráp vải. Thành phẩm là những chiếc khẩu trang vải vừa vặn được giặt, ủi sạch sẽ và bỏ vào bao nilông cẩn thận. Khác với các loại khẩu trang được bán ở chợ, những chiếc khẩu trang vải này có đường may tỉ mỉ, ôm vừa vặn khuôn mặt.

Ở một điểm khác tại phường Đại Nài (TP Hà Tĩnh), đoàn viên thanh niên phường lại có cách làm sáng tạo riêng để tạo ra những chiếc khẩu trang dùng một lần đảm bảo an toàn từ những nguyên liệu dễ kiếm, dễ mua như tấm lót sơ sinh, dây chun, máy khâu tay. Khẩu trang sau khi làm xong được đóng gói cẩn thận và chuyển đến tận tay người dân ở các điểm giao dịch một cửa của UBND phường hoặc chuyển đến trao tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại huyện Nghi Xuân, hưởng ứng phong trào của Tỉnh đoàn, hơn 500 chiếc khẩu trang cũng đã được các đoàn viên thanh niên xã Xuân Liên tự cắt may. Ngoài ra, để phòng tránh nguy cơ lây lan đại dịch Covid-19 trong cộng đồng, nhiều hoạt động thiết thực đã được Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức có hiệu quả.

Ngay từ đầu tháng 3, Tỉnh đoàn đã phối hợp với Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tuyên truyền các hộ gia đình và thanh niên chuẩn bị kết hôn tổ chức đám cưới, đám vui, tiệc trà… với quy mô gọn nhẹ. Vận động các cô dâu, chú rể là người đi từ vùng dịch, hoặc đi qua vùng dịch tạm hoãn việc tổ chức đám cưới. Chỉ tính riêng ngày 11/3 đã trực tiếp tuyên truyền, vận động 23 trường hợp cô dâu, chú rể về việc tổ chức đám cưới văn minh tiết kiệm, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng.

Trong thời gian này, các cơ sở đoàn thuộc Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã duy trì 156 đội hình thanh niên tình nguyện với 2.964 đoàn viên, thanh niên tham gia hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tổ chức các đợt ra quân làm vệ sinh môi trường, phun thuốc tiêu độc khử trùng tại các khu vực tập trung đông người trên địa bàn.

Theo ông Nguyễn Hoài Nam- Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, thời gian tới, các tổ chức đoàn trên toàn tỉnh sẽ tập trung tuyên truyền vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “3 không, 4 có”. Đồng thời chú trọng vận động thanh niên gương mẫu trong việc cưới gắn với phương châm kiên trì tuyên truyền, vận động, tích cực, chủ động phối hợp, có sản phẩm, địa chỉ cụ thể, tránh hình thức.

Tác giả: Hạnh Nguyên

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết