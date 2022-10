Hà Tĩnh: Va chạm với xe đầu kéo, một người phụ nữ tử vong tại chỗ

Hiện trường vụ tai nạn.



Theo đó, khoảng 20h ngày 5/10, chiếc xe đầu kéo (chưa rõ BKS và danh tính tài xế) đang lưu thông trên tuyến QL12C hướng xuống Cảng Vũng Áng.

Khi đi đến đoạn tổ dân phố Yên Thịnh (phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh) bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 38AK-0130 do chị Nguyễn Thị H. (49 tuổi, trú tại xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh) điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại.

Chiếc xe đầu kéo bị lật nghiêng bên vệ đường.



Cú va chạm mạnh khiến chị H. tử vong tại chỗ.

...

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị biến dạng hoàn toàn còn xe đầu kéo bị lật nghiêng bên vệ đường.

Chiếc xe máy bị biến dạng hoàn toàn.



Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an thị xã Kỳ Anh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Your browser does not support the video tag.

Video vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe máy khiến một người tử vong.

Tác giả: Cẩm Kỳ



Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết