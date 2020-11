Hà Tĩnh tuyệt đối không được chủ quan với hoàn lưu bão số 13

Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, Phó Trưởng ban thường trực dẫn đầu kiểm tra công tác bảo đảm an toàn hồ chứa do hoàn lưu bão số 13 tại Hà Tĩnh.