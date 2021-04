Hà Tĩnh: Truy tìm tài xế xe bán tải chở trẻ con sau thùng, phóng bạt mạng trên QL1

Chiếc xe bán tải BKS 38C - 077.78 chở 3 cháu bé trên xe nhưng vẫn phóng bạt mạng trên QL1. (Ảnh cắt từ Clip)

Chiều 20/4, trao đổi với PV Báo Giao thông, Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh - Đội trưởng Đội tuần tra, kiểm soát 6.1 Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng khác truy tìm tài xế điều khiển xe bán tải chở trẻ con sau thùng xe rồi phóng nhanh trên QL1 được người dân quay lại rồi phát trên mạng xã hội.

Theo Trung tá Mạnh: Qua điều tra ban đầu, chiếc xe này của 1 người dân ở Hương Sơn nhưng đã bán cho một chủ khác. Và chủ này đã tiếp tục đã bán cho 1 người ở huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Vì xe đã bán cho 3 chủ nên việc xác minh để truy tìm người điều khiển tốn nhiều thời gian hơn.

“Theo người dân địa phương cho biết, chủ thứ 3 này hiện đang vướng vào nợ nần nên đã đi khỏi địa phương. Tuy nhiên, chắc chắn đơn vị sẽ tìm ra người điều khiển để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời thông qua đây khuyến cáo người dân không thực hiện hành vi tương tự”, Trung tá Mạnh nói.

Video xe bán tải chở theo 3 cháu bé sau thùng xe phóng bạt mạng trên QL1 đoạn qua Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

...

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện video 1 xe bán tải màu đen, BKS 38C-077.78 chở 3 cháu bé sau thùng (2 gái 1 trai, khoảng chừng 8 đến 12 tuổi) phóng như bay.

Dọc đường, chiếc xe này vượt qua các loại phương tiện chạy cùng chiều. Đặc biệt khi qua một chiếc cầu, do chạy với tốc độ cao, vuốt nối không êm thuận, chiếc xe bị xóc mạnh khiến các cháu bé bị xốc lên làm cho người đi đường khiếp vía.

Sự việc được cho là xảy ra vào sáng 19/4, trên QL1 đoạn qua địa phận huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Được biết, ngoài những trường hợp được quy định tại điều 21 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 thì nghị định 100/2019 quy định rõ: Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi Chở người trên thùng xe trái quy định; để người nằm, ngồi trên mui xe, đu bám bên ngoài xe khi xe đang chạy, đồng thời tước GPLX từ 1 - 3 tháng.

Tác giả: Sỹ Hòa

Nguồn tin: atgt.vn