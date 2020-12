Hà Tĩnh: Truy bắt thành công xế hộp gây tai nạn rồi bỏ trốn

Xác nhận với PV, Trung tá Đặng Quyết Thắng - Đội trưởng Đội CSGT huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa truy bắt thành công chiếc xe ô tô gây tai nạn trên địa bàn rồi bỏ trốn.

Your browser does not support the video tag.

Sau khi gây tai nạn tài xế đã lái xe bỏ trốn

Trước đó, vào khoản 8h ngày 10/12, tại đường tỉnh lộ 546 thuộc địa phận thôn Phúc An, xã Xuân Phổ (huyện Nghi Xuân) đã xảy ra một vụ tai nạn giữa xe ô tô 7 chỗ với xe máy mang BKS: 38H1 -8785 do chị Võ Thị Thúy Hồng (SN 1982) trú tại thôn Hội Minh, xã Xuân Hội điều khiển chở theo chị Lê Thị Lý (SN 1977) trú thôn Kiều Thắng Lợi, xã Đan Trường.

Vụ tai nạn khiến chị Hồng, chị Lý bị thương, sau đó được người dân đưa đi cấp cứu. Kết quả kiểm tra tại bệnh viện, chị Hồng bị đa chấn thương, gãy tay; chị Lý bị thương nhẹ.

...

Sau khi gây tai nạn, tài xế đã lái xe rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an xã Xuân Phổ đã phối hợp với Đội CSGT huyện Nghi Xuân tiến hành trích xuất camera an ninh xác định biển số chiếc xe là 30E - 104.26.

Chiếc xe gây tai nạn.

Đến 8h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm được tài xế cùng chiếc xe ô tô gây tai nạn tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân. Qua xác minh, lái xe là Lê Huy Hoàng ở phường Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành test ma túy, nồng độ cồn đối với tài xế.

Tác giả: Sơn Nguyễn

Nguồn tin: Báo GĐ&XH