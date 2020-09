Hà Tĩnh: Trường mầm non đầu tư gần 9 tỷ đồng, mới bàn giao đã rạn nứt

Nhà học 2 tầng 8 phòng học Trường mầm non Xuân An (phân hiệu 1), thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.



Theo đó, vào tháng 12/2019, liên danh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Châu Tuấn và Công ty CP Xây lắp công trình An Phát đã trúng gói thầu xây lắp Nhà học 2 tầng 8 phòng học Trường mầm non Xuân An (phân hiệu 1), thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 8,7 tỷ đồng do UBND huyện Nghi Xuân làm chủ đầu tư.



Sau quá trình triển khai thi công, ngày 4/3, công trình nhà học 2 tầng 8 phòng trường mầm non Xuân An phân hiệu 1 được nghiệm thu.

Biên bản nghiệm thu công trình.

Vào đầu năm học 2020 - 2021, nhà trường đã đưa học sinh vào học tại công trình này. Tuy nhiên, khi mà phụ huynh và bạn giám hiệu nhà trường chưa kịp tận hưởng trọn vẹn niềm vui về dãy phòng học mới, khang trang này thì phát hiện tình trạng rạn nứt tại công trình này.

Qua quan sát, tại các bờ tường, dưới chân cửa sổ… đã xuất hiện các vết rạn nứt. Trải qua thời gian, các vết rạn nứt ngày càng to và thể hiện rõ hơn.

Công trình xuất hiện các vết rạn nứt.

...



Xung quanh công trình này, nhiều vết rạn nứt đã được nhà thầu thi công gia cố một cách cầu thả bằng việc đắp, trát sơn, bả để lấp hiện tượng này.

Nhiều vết rạn nứt đã được nhà thầu thi công gia cố một cách cầu thả bằng việc đắp, trát sơn, bả để lấp hiện tượng này.



Đặc biệt, ngay tại khe lún nằm trên tầng 2 của công trình, lớp vữa ngay sát khe lún bị bong tróc rơi xuống nền nhà. Thấy tình trạng nguy hiểm như vậy, dù biết mất thẩm mỹ nhưng Ban giám hiệu nhà trường đã phải tự che chắn lại để tránh nguy hiểm cho các trẻ mầm non khi đi qua khu vực này.

Lớp vữa ngay sát khe lún bị bong tróc.

Trước thực trạng trên, trao đổi với PV, bà Bạch Thi Hường, Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Châu Tuấn, có địa chỉ tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) là đơn vị Liên danh danh trúng gói thầu trên cho biết: Công trình trường Mầm non Xuân An phân hiệu 1 là do Công ty CP Xây lắp công trình An Phát đảm nhiệm thi công.

Đại diện Công ty CP Xây lắp công trình An Phát thừa nhận: Do việc thi công bằng gạch không nung nên dẫn đến việc rạn nứt. Việc này, phía nhà thầu đã nắm được. Chúng tôi đang chờ xuất hiện tình trạng rạn nứt nhiều hơn rồi sẽ lên phương án, kế hoạch tập trung xử lý 1 lần luôn.

Trong khi đó, ông Trần Hữu Tấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cho biết: Sau khi nhận được phản ánh, Chủ đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra, phối hợp với nhà thầu để có phương án xử lý tình trạng trên.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn