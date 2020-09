Hà Tĩnh: Trụ sở cơ quan Thi hành án dân sự huyện Can Lộc thành nơi giữ xe chợ chiều?

Biến sân của cơ quan Nhà nước làm bãi giữ xe

Chợ chiều Nam Sơn (thuộc khối phố 1B, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) họp từ 15h đến khoảng 18h hàng ngày. Ban đầu, nơi đây chỉ bán rau quả, thực phẩm và nhu yếu phẩm hàng ngày. Nhưng đến nay, do lượng khách đến chợ ngày càng đông nên hàng hóa đã trở nên phong phú và đa dạng.

Tuy nhiên thực tế đang diễn ra tình trạng chợ họp tràn lan, hàng hóa bày bán cả ra đường, gây ách tắc giao thông nội thị. Đặc biệt tại đây, khu vực sân của cơ quan Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Can Lộc đang bị biến thành nơi trông giữ xe của khách đi chợ.

Điều này khiến cho dư luận không khỏi bất bình về một nơi được xem là trang nghiêm của cơ quan Nhà nước. Để có cái nhìn khách quan, trong vai một người khách đi chợ, phóng viên đã đến gửi xe tại đây và nhận thấy những phản ánh của dân là hoàn toàn có cơ sở.

Sân của THADS huyện Can Lộc bị biến thành nơi giữ xe và thu tiền

Tại hiện trường, hai bên lề đường Phan Kính, đoạn qua chợ chiều Nam Sơn được bày bán đủ thứ hoa quả, nồi niêu, chậu bát. Không những thế, nơi đây còn bị chiếm dụng làm nơi giữ xe, khiến lòng đường đã chật lại thêm chật, giao thông qua lại hết sức khó khăn.

Trông giữ xe trước và trong sân trụ sở Thi hành án dân sự huyện Can Lộc là một người đàn ông ngoài 30 tuổi, đầu đội mũ cối có gắn sao ngành. Qua tìm hiểu được biết, người này tên L, là bảo vệ của Chi cục THADS huyện Can Lộc. Ngoài việc chiếm dụng lề đường, anh này còn biến cả khu vực sân của cơ quan Thi hành án làm bãi trông giữ xe, thu 3000 đồng/lượt.

Người dân được hướng dẫn đưa xe vào sân của THADS huyện Can Lộc để gửi

...

Mặc dù giữ xe và thu tiền nhưng khách hàng không hề được giao vé. Lo ngại về việc không đảm bảo an toàn cho tài sản của người gửi, PV ngỏ lời thắc mắc thì người đàn ông này chỉ tay vào những chiếc camera an ninh của cơ quan Thi hành án và khẳng định là an toàn tuyệt đối.

Một người dân cho biết, thời gian họp chợ chỉ diễn ra khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ nhưng lượng khách gửi xe rất đông, bình quân phải có cả trăm lượt.

Chi cục trưởng hứa nhưng "treo" xử lý

Trao đổi với báo chí, một người dân bức xúc: “Mặc dù khối phố đã phối hợp với chính quyền thị trấn tiến hành dẹp nhiều lần rồi nhưng đâu lại vào đấy. Không biết có ai bao che mà như bắt cóc bỏ dĩa. Chả nhẽ chính quyền lại bất lực hay làm ngơ trước những hành vi sai phạm đó”?

Liên lạc với bà Phan Thị Vân, Trưởng khối phố 1B để phản ảnh tình trạng chợ họp lấn chiếm lòng lề đường, vi phạm an toàn giao thông và hướng giải quyết nhưng vị cán bộ này thường xuyên cáo do bận họp.

Đem vấn đề trao đổi với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Can Lộc, bà Nguyễn Thị Thanh Minh, Chi cục trưởng cho biết: “Chúng tôi không cho ai giữ xe cả, tại họ làm thế chứ cơ quan không cho, không có hợp đồng nào cho gửi xe cả”.

PV đặt câu hỏi, vậy lãnh đạo Chi cục Thi hành án có nắm được việc này hay không? Bà Minh không trả lời trực tiếp vào câu hỏi mà chống chế: “Họ chỉ giữ ngoài đường thôi”.

Tuy nhiên, khi PV cho biết bảo vệ của Chi cục Thi hành án đã dùng sân của cơ quan để làm nơi giữ xe và thu tiền, thì bà Minh lại xuống giọng: “Đưa vào cơ quan thì họ gửi tạm bên góc ấy cũng được. Họ gửi tạm đó chứ tôi không cho đâu. Để tôi dẹp luôn”.

Nhiều ngày qua sân của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Can Lộc đã biến thành bãi giữ xe

Mặc dù biết là vi phạm quy định về công sở và hứa sẽ giải quyết, nhưng lãnh đạo của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Can Lộc vẫn không xử lý triệt để. Nhiều tháng trôi qua, trụ sở Chi cục THADS huyện Can Lộc vẫn bị chiếm dụng làm nơi giữ xe, khiến không gian nơi đây trở nên nhếc nhác, mất đi vẻ trang nghiêm của một công sở Nhà nước.

An ninh Tiền tệ sẽ tiếp tục thông tin./.

Tác giả: Trần Gia

Nguồn tin: ANTT/NĐT