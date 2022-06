Hà Tĩnh: Triệt xóa 3 đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề bắt giữ 17 đối tượng

Các đối tượng bị bắt giữ



Trong số đó có 6 đối tượng ở thành phố Hà Tĩnh gồm: Lê Thị Thu Dung (SN 1991), phường Nam Hà; Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1997), phường Hà Huy Tập); Nguyễn Thị Hằng (SN 1977), phường Nam Hà); Trần Văn Đường (SN 1960), phường Trần Phú và Mai Thị Nga (SN 1971), Nguyễn Thị Thu (SN 1968), phường Thạch Linh.

10 đối tượng trú tại huyện Hương Sơn gồm: Hà Thị Hoài (SN 1983), Lê Khánh Hòa (SN 1988), Lê Hồng Phong (SN 1995), Phan Thị Ngân (SN 1977), Phạm Thị Thưởng (SN 1987), Lê Khánh Đức (SN 1978) đều ở xã An Hoà Thịnh, Nguyễn Đức Phong (SN 1964); Nguyễn Mộng Tuân (SN 1982), Đinh Xuân Tình (SN 1982), Tống Trần Thạch (SN 1990) đều ở xã Sơn Tiến.

Và đối tượng Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1993), trú tại xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà.

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 14/6, Công an huyện Hương Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh và các lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra, khám xét các điểm mua bán số lô, số đề trên địa bàn huyện Hương Sơn, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh bắt giữ 17 đối tượng.

Tang vật thu giữ gồm nhiều điện thoại di động, tài sản và các tài liệu liên quan.

Qua điều tra ban đầu, với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, mọi giao dịch mua bán số lô, số đề chủ yếu thực hiện qua các ứng dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, điện thoại...

Bước đầu xác định, tổng số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc riêng trong ngày 14/6 là hơn 1,2 tỷ đồng

Tác giả: THÀNH SEN

Nguồn tin: Báo Dân Sinh