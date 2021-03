Hà Tĩnh: Tông trúng đầu ô tô, thanh niên có màn "hạ cánh" khó tin

Your browser does not support the video tag.



Nguồn clip: Mạng xã hội giao thông

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại pha va chạm giữa một chiếc xe ô tô con và một chiếc xe máy đang nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý từ phía cộng đồng mạng.

Cụ thể, một nam thanh niên điều khiển xe máy đang lưu thông trên đường thì bất ngờ tông thẳng vào đầu chiếc xe ô tô đang vào cua. Cú tông mạnh khiến nam thanh niên văng xa khoảng 5 mét rồi "hạ cánh" trong tư thế ngồi.

Được biết, sự việc xảy ra vào 8h23 ngày 28/3, tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh và được camera giám sát ghi lại. May mắn là vụ va chạm không có thương vong về người.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn