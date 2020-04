Hà Tĩnh tiếp tục dẫn đầu về số người thi tìm hiểu 90 năm ngành Tuyên giáo

Đoàn viên, thanh niên tỉnh Hà Tĩnh thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng trên mạng VCNET

Theo thống kê từ Ban tổ chức, kết thúc tuần thứ nhất, Cuộc thi đã nhận được sự tham gia của 41.488 người với 136.271 lượt dự thi, 14.835 người trả lời đúng cả 10 câu hỏi.

Trong tuần thi thứ 2, đã có 102.640 người tham gia thi với 298.129 lượt người thi, 23.312 người trả lời đúng cả 10 câu hỏi.

Như vậy, so với tuần thi thứ nhất, số người dự thi đã tăng lên gấp gần 2,5 lần (từ 41.488 người lên 102.640 người), số lượt thi cũng tăng lên gần 2,5 lần (từ 136.271 lượt lên 298.129 lượt), số người trả lời đúng cả 10 câu hỏi tăng gần gấp đôi (từ 14.835 người lên 23.312 người).

Đặc biệt, trong 2 tuần thi, Hà Tĩnh là tỉnh có số lượng người dự thi và số lượt thi đông nhất cả nước, đứng đầu trong 10 tỉnh, thành phố có số lượng người và lượt người dự thi nhiều nhất.

Trong đó, ở tuần thứ nhất, Hà Tĩnh có 15.069 người dự thi, 26.195 lượt tham gia; 6 cá nhân đoạt giải. Cụ thể, có 3 giải Ba thuộc về các cá nhân: Võ Quang Đạt (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Can Lộc); Lê Xuân Vị (xã Đức Hương, Vũ Quang); Hoàng Yến (Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Kỳ Anh). 3 giải khuyến khích thuộc về các cá nhân: Tô Minh Hoài (thị trấn Vũ Quang); Lê Hoài Nam (xã Sơn Tây, Hương Sơn); Kiều Thu Hằng (Huyện ủy Hương Khê).

Ở tuần thứ hai, Hà Tĩnh có 26.450 người dự thi, 65.304 lượt tham gia; có 3 cá nhân đoạt giải. Cụ thể, giải Ba thuộc về cá nhân: Nguyễn Doãn Báu (xã Đức Giang, Vũ Quang); 2 giải khuyến khích thuộc về Phan Khắc Bách (xã Xuân Lộc, Can Lộc), Võ Hồng Nguyên (Thị trấn Nghèn, Can Lộc).

Như vậy, so sánh kết quả tuần thi thứ 2, số người dự thi của Hà Tĩnh tăng gấp 1,7 lần so tuần thi thứ nhất; số lượt dự thi so với tuần thứ nhất tăng 2,5 lần.

Các tỉnh, thành phố có số lượng người và lượt người dự thi nhiều nhất cả nước trong 2 tuần đầu Cuộc thi

Trao đổi với chúng tôi về cách làm của tỉnh Hà Tĩnh để đạt kết quả cao trong Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” trên mạng VCNET, đồng chí Nguyễn Thành Đồng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh chia sẻ: Chúng tôi rất vui vì trong 2 tuần đầu tiên Hà Tĩnh là tỉnh có số lượng người dự thi và lượt người dự thi nhiều nhất cả nước, đặc biệt, ở cả 2 tuần thi nhiều cá nhân của tỉnh đoạt giải cao của Cuộc thi.

Đạt được kết quả này, đồng chí Nguyễn Thành Đồng cho biết, ngay sau khi nhận Công văn số 8239-CV/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức Cuộc thi, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành Công văn số 1807-CV/BTGTU phát động tham gia cuộc thi trên địa bàn, đồng thời ban hành Kế hoạch số 85 - KH/BTGTU về việc tổ chức cuộc thi trên địa bàn, trong đó, đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức triển khai cuộc thi trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, mới đây nhất vào ngày 3/4, ngay sau khi Ban Tổ chức Cuộc thi công bố kết quả của tuần thứ nhất, Hà Tĩnh xếp thứ nhất cả nước, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biểu dương các địa phương, đơn vị đã chỉ đạo, triển khai tốt các tuần thi và đạt chất lượng, số lượng người dự thi cao, như: huyện Can Lộc, Vũ Quang, Hương Sơn, thị xã Kỳ Anh, huyện Hương Khê, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Công đoàn Viên chức tỉnh Hà Tĩnh...

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng cũng cho biết, để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân từ tỉnh đến cơ sở tham gia hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm Ngày thành lập ngành Tuyên giáo của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức phát động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia cuộc thi.

Đồng thời, giao chỉ tiêu cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên của các địa phương, đơn vị từ cấp chi bộ, chi đoàn, chi hội tham gia tối thiểu 01 lần/1 ngày; khuyến khích một người tham gia nhiều lần.

Nhằm động viên, khích lệ cổ vũ các địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia tích cực Cuộc thi, ngoài giải thưởng của Trung ương, Ban Tổ chức Cuộc thi của tỉnh cũng trao giải cho địa phương, đơn vị có số lượng người đoạt giải nhiều nhất. Đối với giải cá nhân, trao giải thêm theo kết quả công bố của Trung ương với các mức tương ứng với điều kiện của địa phương.

Theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh, mỗi tháng Ban Tổ chức Cuộc thi của tỉnh tiến hành chọn 12 - 15 tập thể và 16 - 20 cá nhân đủ tiêu chuẩn tiến hành trao tiền thưởng và giấy chứng nhận; đồng thời công bố trên Báo Hà Tĩnh, Báo Hà Tĩnh điện tử, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, mạng xã hội chính thống của tỉnh.

Trong đó, Ban Tổ chức Cuộc thi tặng Giấy Chứng nhận cho những người đoạt giải Nhất trong các cuộc thi tuần; tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho cấp huyện và tương đương có số lượng người dự thi nhiều nhất; tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích trong tổ chức Cuộc thi.

“Hiện nay, 100% huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc đã chỉ đạo, triển khai và đã tích cực tham gia cuộc thi. Trong đó, hầu hết tại các cuộc giao ban đầu tuần, các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến huyện, xã đều đã sôi nổi hưởng ứng cuộc thi. Mục tiêu mà chúng tôi đặt ra là duy trì nằm trong 10 tỉnh, thành phố có nhiều người tham gia dự thi nhất để cùng với các địa phương khác trong cả nước tạo sức lan tỏa, đưa Cuộc thi trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về những chặng đường vinh quang của ngành Tuyên giáo”, đồng chí Nguyễn Thành Đồng chia sẻ./.

Tác giả: Phạm Cường

Nguồn tin: Báo Đảng Cộng Sản Việt Nam