Hà Tĩnh: Thu giữ 700 kg da trâu, bò và 4.000 chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc

4.000 chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc bị thu giữ tại hiện trường

Vào thời điểm trên, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng và Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh, bắt giữ xe ô tô khách giường nằm mang biển kiểm soát 37B - 2820, do Ngô Sỹ Hải (SN 1979), trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu (Nghệ An) điều khiển, vận chuyển 13 bao tải đựng da trâu, bò có trọng lượng khoảng 700 kg đã bốc mùi hôi thối và 4.000 khẩu trang y tế.

700 kg da trâu, bò đã bốc mùi hôi thối được thu giữ tại hiện trường

Quá trình kiểm tra, chủ xe không xuất trình được bất kì các loại giấy tờ nào có liên quan đến toàn bộ hiện vật trên.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

Nguồn tin: Báo Dân Sinh