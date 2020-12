Hà Tĩnh: Thi công ẩu tại công trình đường quốc phòng

Người dân bức xúc bởi phương án thi công của nhà thầu tại công trình đường quốc phòng



Trước những phản ánh của người dân phóng viên Doanh nhân Việt Nam tiếp cận mục sở thị ghi nhận tại đây đang tồn tại như thi công công trình không có giám sát, đổ bê tông trên bạt nhưng có nhiều bùn đất, nền đường bị hằn lún cao su… phải chăng đang có sự buông lỏng quản lý công trình của chủ đầu tư.



Điều đáng nói, sau khi trải bạt để đổ bê tông, thấy chúng tôi vào thì đơn vị thi công cho xe lu, chạy lên lu những vết hằn sâu ngay trên tấm bạt. Trong xây dựng cơ bản chưa từng có biện pháp thi công như thế này.

Đơn vị thi công cho xe lu chạy lên lu những vết hằn sâu ngay trên tấm bạt

Được biết, dự án đường quốc phòng xã Hòa Hải - tuyến Biên giới phía Tây huyện Hương Khê do liên danh Công ty cổ phần Bảo Toàn (có địa chỉ số 50, đường Hàm Nghi, TP Hà Tĩnh) và Công ty cổ phần ĐT&XD Phát Tài - 407 (có địa chỉ khối 5, thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) thi công với tổng mức đầu tư 16.945.385.846 đồng (Mười sáu tỷ chín trăm bốn mươi lăm triệu ba trăm tám mươi lăm nghìn tám trăm bốn mươi sáu đồng). Dự án đường quốc phòng trên do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.



Ông Hùng (người dân trú tại xã Hòa Hải) bức xúc chỉ về phía đơn vị đang thi công nói: "Thời tiết mưa như vậy mà nhà thầu vẫn thi công không biết có ảnh hưởng gì không? Quá trình thi công, nhà thầu cho đổ bê tông trên nền đường chưa vệ sinh bùn đất, làm như vậy chúng tôi nghi vấn về chất lượng sau này. Với kết cấu nền đường bị lún cao su, nhà thầu vẫn cho đổ bê tông lên mà chủ đầu tư không ý kiến gì, phải chăng chủ đầu tư buông lỏng hay nhà thầu thi công gian dối".

Đổ bê tông trên bùn đất như thế này sẻ ảnh hưởng đến chất lượng và tuổi thọ đường sau này

Một nhà thầu có kinh nghiệm thi công đường bê tông, khi nhìn hình ảnh chúng tôi cung cấp đại diện nhà thầu này quan điểm: "Nền đường bị cao su thế này chỉ có cách là đào lên rồi lu lèn lại, chứ không có cách nào khác, còn đổ bê tông trên bùn đất như thế này sẻ ảnh hưởng đến chất lượng và tuổi thọ đường sau này".



Ngoài những yếu kém đang tồn tại trong quá trình thi công thì đoạn đường thuộc công ty Bảo Toàn vừa thi công xong phần nền bê tông đã xảy ra hiện tượng nứt, gãy ngang, mặt đường bê tông rộ nổi đá lên mặt đường.



Thực tế tại hiện trường, một người tên Bảo xưng là cán bộ kỹ thuật công ty Bảo Toàn cho hay, "Đoạn đường này thuộc đơn vị thi công, còn phần thi công có bùn đất đó do thời tiết mưa trong quá trình thi công nên không tránh khỏi, nền đường bị lún chúng tôi cho lu lại đổ nốt đoạn đường này vì lỡ trộn bê tông rồi".

Đoạn đường do Công ty Bảo Toàn vừa thi công xong phần nền bê tông đã xảy ra hiện tượng nứt, gãy ngang

Đem thông tin người dân phản ánh về điểm nứt gãy bê tông trên tuyến, ông Bảo phân trần, đường thi công chưa xong vị trí nào bị gãy chúng tôi sẽ cho kiểm tra và khắc phục.

Theo tìm hiểu của phóng viên, công trình này đã từng 2 lần gia hạn thời gian thi công. Ngày 12/6/2018, đã lựa chọn nhà thầu và thời hạn thi công là 360 ngày bắt đầu từ khi có hiệu lực hợp đồng. Nhưng đến nay công trình vẫn chưa được hoàn thành và phải xin UBND tỉnh Hà Tĩnh gia hạn thi công tới lần hai.



Ngày 05/11/2020, ông Trần Tiến Hưng, Chủ tịch UBND Hà Tĩnh đã có công văn 7390/UBND - GT đồng ý cho gia hạn tới ngày 20/12/2020 và phê bình UBND huyện Hương Khê và Bộ Chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh không nghiêm túc thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng thời yêu cầu tổ chức kiểm điểm các cá nhân và tổ chức có liên quan.









