Hà Tĩnh: Thanh niên lăng mạ công an khi bị nhắc tụ tập uống rượu, hát karaoke

Sáng ngày 9/4, thông tin từ UBND thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh: Địa phương vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với P. V. S (SN 1985, trú tại TDP Thượng Liên, thị trấn Đồng Lộc) 2,5 triệu đồng vì đã có “lời nói, hành động đẹ dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự nhân phẩm người thi hành công vụ”.

Trước đó, vào lúc 15h30’, ngày 06/4/2020, trong quá trình tuần tra, tổ công tác đảm bảo an toàn cách ly xã hội Công an thị trấn Đồng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), phát hiện tại phòng khách nhà S. có 4 nam thanh niên (gồm S. và 3 người khác) tụ tập uống rượu, hát karaoke.

Khi lực lượng công an vào nhắc nhở, lập biên bản thì S. có thái độ không hợp tác; đồng thời có lời nói, hành động đẹ dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự nhân phẩm người thi hành công vụ.

Chiều ngày 8/4, sau khi xem xét các quy định, Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Lộc đã ký quyết định xử phạt hành chính 4 người tụ tập uống rượu và hát karaoke ở nhà S. mỗi người 200.000 đồng.

Riêng P. V. S. còn xử phạt 2,5 triệu đồng về hành vi “Có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ”.

