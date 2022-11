Hà Tĩnh: Tai nạn giao thông luôn "rình rập" vì xe bồn tăng ca

Muôn nẻo vi phạm

Gần đây nhu cầu sử dụng bê tông tươi để xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và nhà ở tư nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tăng cao. Vì vậy, tại nhiều tuyến đường thường xuyên bắt gặp những chiếc xe bồn (xe trộn bê tông, xe bơm bê tông) hoạt động, nhưng lại chưa chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Xe bồn tăng ca, chạy dàn hàng ngang trên Quốc lộ 15A ở thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ.



Tình trạng xe bồn tăng ca, tăng chuyến, bóp còi inh ỏi, chạy vượt làn đường, dừng đỗ sai quy định… diễn ra khá phổ biến trên nhiều tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ và các trục đường liên huyện, liên xã ở Hà Tĩnh. Điều này không chỉ gây khó khăn cho người và các phương tiện tham gia giao thông mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xẩy ra ùn tắc và tai nạn, nhất là vào những khung giờ cao điểm.

“Xe bồn hoạt động liên tục, chạy với tốc độ cao, nhiều khi còn vô tư dừng đỗ trên đường để bơm bê tông phục vụ các công trình xây dựng, rất nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại. Tình trạng này diễn ra ở nhiều nơi, nhưng chưa thấy các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm” - ông Lê Ngọc Luân ở phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh phản ánh.

Xe bồn dừng đỗ lấn chiếm lòng đường..



Xe bồn kích thước cồng kềnh, cần bơm bê tông dài hàng chục mét. Do vậy, mỗi khi xe bồn lưu thông hoặc dừng đỗ để bơm bê bông không đúng nơi quy định, lấn chiếm phần lớn lòng đường khiến cho việc lưu thông của các phương tiện khác gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí xẩy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ.

Xe bồn dừng đỗ trên đường để bơm bê tông gây khó khăn, nguy hiểm cho người tham gia giao thông và phương tiện qua lại.



Đặc biệt tại khu vực đô thị, nơi tập trung đông người, nhất là ở gần các trường học, xe bồn dừng đỗ để bơm bê tông nhưng không có biển cảnh báo, hệ thống cảnh giới, người hướng dẫn điều khiển giao thông… gây nên cảnh chen lấn, rất nhiều xe máy, xe đạp phải leo lên vỉa hè vì lòng đường bị chiếm dụng.

Ngoài ra, nhiều lái xe còn dừng đỗ xe bồn ngược chiều hoặc xả nước vệ sinh bồn xe trên đường khiến nước xi măng bắn tung tóe, chảy lênh láng khắp nơi, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng rất lớn đến trật tự mỹ quan đô thị.

Tăng cường kiểm tra, xử lý

Trao đổi với phóng viên, ông Lã Thái Hải - Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải cho biết, đơn vị hiện có 5 trạm trộn bê tông ở thị xã Kỳ Anh, huyện Cẩm Xuyên, huyện Thạch Hà và huyện Đức Thọ với gần 60 xe bồn các loại đang hoạt động.

“Những phản ánh của dư luận về tình trạng xe bồn phóng nhanh, vượt ẩu, dừng đỗ không đúng nơi quy định, gây mất an toàn giao thông chúng tôi sẽ quán triệt đội ngũ quản lý ở các trạm kịp thời đôn đốc, nhắc nhở lái xe chấp hành nghiêm túc, không để tình trạng này kéo dài” - ông Hải chia sẻ.

Xe bồn vô tư dừng đỗ, xịt nước vệ sinh trên đường Nguyễn Đổng Chi, thị xã Hồng Lĩnh gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến trật tự mỹ quan đô thị.



Xe bồn tăng chuyến, tăng tần suất hoạt động sẽ mang lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp và lái xe, nhưng lại gây nên nhiều hệ lụy đối với người tham gia giao thông và những tác động tiêu cực đến môi trường.

Mỗi khi xe bồn tăng chuyến là làn đường không còn lối cho các phương tiện khác lưu thông.



Tại tỉnh Hà Tĩnh, tình trạng xe bồn gây mất trật tự an toàn giao thông diễn ra ở nhiều nơi, nhưng nhiều nhất vẫn tập trung ở TP Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh, huyện Cẩm Xuyên, huyện Đức Thọ và thị xã Hồng Lĩnh. Mặc dù vậy, các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý xe bồn vi phạm luật giao thông đường bộ dường như chưa được các cấp có thẩm quyền và lực lượng chức năng thực hiện đồng bộ, kịp thời; thậm chí ở một số nơi còn có biểu hiện buông lỏng quản lý.

Xe bồn dừng đỗ phục vụ thi công các công trình xây dựng nhưng không lắp đặt biển cảnh báo, hệ thống cảnh giới, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.



Tại buổi làm việc với phóng viên, Thượng tá Phan Hồng Thái - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Tĩnh cho biết, nguyên nhân xe bồn vi phạm trật tự an toàn giao thông chủ yếu do ý thức của lái xe còn hạn chế, chủ các doanh nghiệp chưa thường xuyên quán triệt đội ngũ lái xe chấp hành nghiêm các quy định của luật giao thông đường bộ.

“Trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, điều quan trọng là cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân cùng vào cuộc. Về phía đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý xe bồn vi phạm giao thông. Tổ chức ký cam kết với các doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm khác” - Thượng tá Phan Hồng Thái thông tin.

Lực lượng cảnh sát giao thông, công an Hà Tĩnh tăng cường kiểm tra, xử lý các xe bồn lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Can Lộc.



Xe bồn ở tỉnh Hà Tĩnh nghênh ngang hoạt động trên đường, hoặc dừng đỗ không đúng nơi quy định, không thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông sẽ rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xẩy ra tai nạn khó lường. Việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là hết sức quan trọng, cần thiết, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vì bình yên trên mỗi tuyến đường.

