Hà Tĩnh: Sốc nặng cảnh nhiều xe trọng tải lớn liên tiếp cán qua người cụ ông nhưng không có xe nào dừng lại

Mới đây, một đoạn clip khiến dân mạng xôn xao bàn luận khi ghi lại cảnh tượng vụ tai nạn cực kì thương tâm trên đường.

Your browser does not support the video tag.

Nhiều xe trọng tải lớn cán qua người cụ ông, tuy nhiên chưa xác định được chiếc xe gây tai nạn đầu tiên. Nguồn: MXH Giao Thông

Theo nội dung đoạn clip từ camera hành trình của chiếc container đi phía sau ghi lại cho thấy, khi chiếc xe này đang di chuyển trên đường thì bất ngờ thấy nhiều chiếc xe có trọng tải lớn cán qua người một ông cụ. Tuy nhiên, không rõ chiếc xe đi trước nào đã gây tai nạn cho cụ ông này.

Cụ ông bị nhiều xe lớn đè qua người. Ảnh cắt từ clip

...



Khoảnh khắc sự việc khiến bất cứ ai cũng vô cùng sợ hãi và không khỏi ám ảnh.

Được biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3h sáng 28/4 tại tuyến đường tránh Thành phố Hà Tĩnh, đoạn qua địa phận Tổ dân phố 15, thị trấn Thạch Hà (huyện Thạch Hà).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm này, cụ M.Q.B. (SN 1932, trú ở thị trấn Thạch Hà) thức dậy và đi bộ ra đường tránh. Cụ bị một ô tô cán qua người và tử vong tại chỗ.

Sau tai nạn, chiếc xe đã không dừng lại mà bỏ đi.

Tác giả: Minh Khôi

Nguồn tin: Pháp Luật & Bạn Đọc