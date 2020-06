Hà Tĩnh: Siêu thị điện máy Ông Nhân Plaza bị khách hàng “tố” bán máy điều hòa kém chất lượng?

Điều hòa vừa mua đã bị lỗi?

Theo đơn thư khiếu nại ngày16/6/2020 của ông N.X.Q. ở Hà Tĩnh gửi tới tòa soạn Chất lượng và Cuộc sống thì cuối tháng 7/2019 gia đình ông có mua một máy điều hòa hãng TCL ở Siêu thị điện máy Ông Nhân Plaza tại TP Hà Tĩnh. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa hết thời hạn bảo hành nhưng sản phẩm liên tục mắc lỗi. Thời tiết rất nắng nóng, chiếc điều hòa ông Q. mua về nhưng không sử dụng được, sự việc khiến gia đình ông rất bức xúc khi nhiều lần liên hệ với nơi bán hàng (Siêu thị điện máy Ông Nhân Plaza Hà Tĩnh – PV) để mong được giải đáp quyền lợi cho khách hàng nhưng không được hỗ trợ.

Chiếc máy điều hòa hãng TCL liên tục bị lỗi mà ông Q. mua tại Siêu thị điện máy Ông Nhân Plaza

Ông Q. cho biết: “Khi mới mua điều hòa về, gia đình tôi sử dụng khoảng 2 ngày thì máy bị trục trặc. Sau đó, tôi đã trực tiếp gọi cho nhân viên bảo hành ra kiểm tra đến 2 lần và được thay lại cục nóng nhưng máy vẫn không dùng được. Gia đình tôi lại tiếp tục gọi tới cửa hàng, họ cho nhân viên ra lắp lại thay điều hòa khác. Do thời điểm đó, thời tiết trời mát và có mưa nên tôi không sử dụng điều hòa. Đến năm 2020, do thời tiết nắng nóng nên tôi mới bật điều hòa sử dụng nhưng không thấy mát, tôi đã sử dụng ở nhiệt độ thấp nhất là 16 độ C và dùng kèm thêm quạt điện nhưng cũng không mát”.

Đơn khiếu nại của ông N.X.Q. gửi tới tòa soạn Tạp chí Chất lượng và Cuộc sống

Sự việc khiến ông Q. rất bức xúc khi bỏ tiền ra mua phải sản phẩm bị lỗi, kém chất lượng. Ông Q. thông tin thêm: “Sau đó, gia đình tôi lại tiếp tục gọi điện cho cửa hàng Ông Nhân thì 2 ngày sau nhân viên bảo hành ra kiểm tra. Kết quả kiểm tra, nhân viên thông báo là do điện yếu và khuyên tôi nên sử dụng Lioa biến đổi dùng tăng áp 220V. Tôi nghe theo hướng dẫn và sử dụng Lioa 220V tăng áp nhưng vẫn không thấy mát. Tôi lại điện cho cửa hàng nhưng đến mấy ngày sau nhân viên bảo hành lại đến kiểm tra bảo do phòng không kín nên không mát (trong khi phòng tôi ngủ xây bằng tường rất kín cả 4 chiều với 9m2 cửa khép kín)”.

Thời tiết nắng nóng, điều hòa dù đang trong thời gian bảo hành lại bị hỏng khiến khách hàng rất mệt mỏi

Tin tưởng vào chất lượng sản phẩm cũng như uy tín phân phối hàng điện máy của Siêu thị điện máy Ông Nhân Plaza Hà Tĩnh nên khách hàng đã mua sản phẩm về sử dụng. Tuy nhiên, cách hành xử của đại diện cửa hàng này khiến ông Q. vô cùng thất vọng.

Ông Q. nói: “Tôi không đồng ý với nhân viên bảo hành nêu lý do là phòng hở, sau lúc tranh luận với nhân viên bảo hành không tìm ra được lỗi thì nhân viên bảo với tôi là cái máy điều hòa này do chủ làm việc giữa người mua và người bán, sau đó nhân viên ra về. Tiếp tục, tôi lại gọi điện cho cửa hàng Ông Nhân nhưng họ cúp máy không trả lời”.

Có đùn đẩy trách nhiệm?

Để có thông tin đa chiều, PV Chất lượng và Cuộc sống đã liên hệ với đại diện của Siêu thị điện máy Ông Nhân Plaza Hà Tĩnh thì nhận được thông tin phản hồi: “Khách hàng mua máy theo quy định của hãng TCL trong 1 năm nếu máy lỗi sẽ được đổi máy mới. Họ mua máy từ năm ngoái, vừa rồi máy họ dùng không mát, chúng tôi đã báo cáo với trạm bảo hành của hãng và họ đến thăm dò, kiểm tra thì đúng là máy không mát".

Phiếu bảo hành máy điều hòa hãng TCL thuộc Công ty điện và điện tử TCL (Việt Nam)

Vị đại diện của Siêu thị điện máy Ông Nhân Plaza Hà Tĩnh thông tin thêm: "Phía trung tâm bảo hành đã đổi cục nóng và máy đã chạy mát, khách hàng yêu cầu đổi cả bộ sản phẩm thì chạy được khoảng 10 ngày nhưng sau đó khách hàng lại phản ánh máy lại tiếp tục không mát. Máy khi đã đổi thì không thuộc trách nhiệm với cửa hàng Ông Nhân nữa mà trách nhiệm thuộc về hãng TCL... Khách hàng nhiều lần gọi điện cho cửa hàng và chúng tôi cũng đã nhiều lần liên hệ với hãng”.

Siêu thị điện máy ông Nhân Plaza ở TP Hà Tĩnh

Theo cách phản hồi này, liệu có đúng “với sự tin yêu và ủng hộ từ Quý Khách Hàng, Ông Nhân Plaza luôn đặt chữ TÍN là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Doanh Nghiệp. Chúng tôi luôn cố gắng mang đến những sản phẩm tốt nhất với giá cả hợp lý nhất để từng đồng tiền Quý Khách bỏ ra không bị lãng phí”?

Siêu thị điện máy ông Nhân Plaza ở TP Hà Tĩnh trực thuộc Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử ông Nhân (Số 23, Đường Phan Đình Phùng, Phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

Nhiều chuyên gia về điện tử, điện lạnh cho biết, nếu như người tiêu dùng mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì chiếc điều hòa đã không đủ làm mát mà còn gây thêm nhiều bệnh.

Phải chăng, sản phẩm của siêu thị điện máy Ông Nhân Plaza tại TP Hà Tĩnh không đảm bảo chất lượng như những gì đã quảng cáo? Liệu có việc đùn đẩy trách nhiệm và “bỏ mặc” khách hàng?

