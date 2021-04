Hà Tĩnh: Sạt lở đất rừng vùi lấp mỏ đá Hùng Bình

Sự việc sạt lở đất ở núi Nắp Trình khiến hàng ngàn m3 đất đổ lấp mỏ đá Hùng Bình đã xẩy ra nhiều ngày nay. Nhận được phản ánh, phóng viên Báo TN&MT đã liên hệ với lãnh đạo UBND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) để xác minh nhưng chính quyền nơi đây lại tỏ ra bất ngờ khi nghe thông tin.

Ngày 23/4, ông Nguyễn Trường Giang- Trưởng Phòng TN&MT huyện Hương Sơn cho hay: “Đến thời điểm này chưa biết có xẩy ra sự việc trên. Là cơ quan chuyên môn của huyện mà chúng tôi chưa nắm được thì lãnh đạo sao mà biết, sẽ cử anh em tiến hành kiểm tra ngay để làm rõ nguyên nhân ”.

Công ty TNHH Hùng Bình lặng lẽ huy động phương tiện xử lý hàng ngàn m3 đất "trôi" vào mỏ đá như một chiến lợi phẩm mà không hề báo cáo với cơ quan chức năng

Sau khi dứt câu, ông Nguyễn Trường Giang liền bắt máy với Chủ tịch UBND xã Kim Hoa (nơi xẩy ra sự việc phản ánh) để xác minh nhanh và nhận được câu trả lời như nội dung phản ánh, đã hơn một tuần nay. Và cho biết UBND xã đã lập biên bản nhưng lý do không báo cáo với cơ quan chuyên mô chưa được giải thích...?.

Theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 1630/GP-UBND tỉnh Hà Tĩnh, ngày 7/5/2015, cho phép Công ty TNHH Hùng Bình (địa chỉ trụ sở tại huyện Hương Sơn) được phép khai thác đá xây dựng tại núi Nắp Trình, xã Sơn Thủy (nay xã Kim Hoa) của huyện Hương Sơn với diện tích 2,8 ha; Công suất khai thác: 110 ngàn m3/năm; Thời hạn khai thác là bảy năm.

Cận cảnh điểm sạt lở ở mỏ đá Hùng Bình

Tại Quyết định này cũng nêu rõ, trong quá trình khai thác Công ty TNHH Hùng Bình phải thực hiện đúng và đầy đủ phương pháp, quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn kỹ thuật, an toàn công trình mỏ; Phải có các biện pháp phòng, chống các sự cố, đảm bảo an toàn lao động và các quy định khác có liên quan trong quá trình khai thác mỏ.

Thế nhưng, Công ty TNHH Hùng Bình đã không tuân thủ quy định, quy trình kỹ thuật trong khai thác. Đặc biệt đáng chú ý, đường vành đai công vụ xung quanh mỏ- Một trong những vấn đề quan trọng nhất trong hoạt động mỏ nhưng đơn vị này không thực hiện.

... Mỏ đá của Công ty TNHH Hùng Bình từng bị xử phạt vì khai thác ra ngoài mốc giới cho phép

Hình ảnh ghi nhận tại hiện trường còn cho thấy các moong khai thác có dấu hiệu khai thác đứng, có chiều cao lớn, không cắt tầng theo thiết kế đã được lập. Dư luận cho rằng Công ty TNHH Hùng Bình cố tình tình khai thác sai thiết kế mỏ theo kiểu hàm ếch để lợi mìn, thu được nhiều sản phẩm là một trong những nguyên nhân chính gây nên tình trạng sạt lỡ nói trên.

Liên quan đến hoạt động của mỏ đá của Công ty TNHH Hùng Bình trong thời gian qua, các cơ quan chức năng cũng đã nhiều lần kiểm tra, chỉ ra lỗi vi phạm, yêu cầu khắc phục. Trong đó, Sở TN&MT Hà Tĩnh đã từng lập biên bản xử phạt đơn vị này vì khai thác ra ngoài mốc giới cho phép.

Theo quan sát thì đường công vụ- một trong những hạng mục quan trong trong hoạt động mỏ không được đơn vị khai thác triển khai

Cũng xin nói thêm, trong Quyết định cấp phép của UBND tỉnh Hà Tĩnh đã nêu trường hợp có dấu hiệu không đảm bảo an toàn, phải dừng ngay hoạt động khai thác, chế biến, đồng thời có biện pháp khắc phục và báo cáo ngay bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Mỏ đá của Công ty TNHH Hùng Bình nhìn từ trên cao

Vậy nhưng, Công ty TNHH Hùng Bình không hề có động thái chấp hành mà đi ngược lại. Trong những ngày qua, khi hàng ngàn m3 đất từ ngoài trôi vào mỏ, đơn vị này còn xem như một "chiến lợi phẩm" thu được và lặng lẽ huy động phương tiện đến giải quyết, bất chấp quy định pháp luật, an toàn trong hoạt động khai thác.

Báo TN&MT sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Tác giả: Đức Cảnh

Nguồn tin: Báo Tài nguyên & Môi trường