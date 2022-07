Hà Tĩnh: Sẵn sàng cho kỳ thi an toàn và chất lượng

Học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Đình Liễn ôn tập chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, Trường THPT Nguyễn Đình Liễn (huyện Cẩm Xuyên) có 418 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 275 thí sinh của trường; 69 thí sinh Trường THPT Phan Đình Giót và 74 thí sinh tự do. Nhà trường đã bố trí 17 phòng thi, đảm bảo không quá 24 em/phòng và 2 phòng chờ theo đúng quy chế.

Thầy Hoàng Quốc Quyết, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Các phòng thi đều được trang bị quạt mát, đèn chiếu sáng đầy đủ. Cùng với đó, nhà trường phối hợp với đơn vị chức năng tổ chức vận động, tuyên truyền người dân, phụ huynh đảm bảo an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho thí sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi.

“Khu vực thi có các thiết bị phòng chống cháy nổ. Chúng tôi đã bố trí địa điểm an toàn cách phòng thi tốt thiểu 25 mét để bảo quản vật dụng cá nhân và các tài liệu không được mang vào phòng thi”, thầy Quyết chia sẻ.

Còn tại Trường THPT Hàm Nghi (huyện Hương Khê), mọi công tác đảm bảo cho kỳ thi đã hoàn tất. Nhà trường chuẩn bị 20 phòng thi và 5 phòng chờ cho 458 thí sinh.

Các phòng thi trang bị đầy đủ quạt mát và bảo đảm ánh sáng cho thí sinh làm bài.

...

“Nhà trường bố trí đủ số phòng thi, phòng làm việc của Hội đồng thi và các điều kiện khác theo đúng quy chế thi. Đặc biệt là phòng bảo quản đề thi, bài thi có tủ sắt chắc chắn. Hệ thống camera, máy phát điện dự phòng được chuẩn bị đảm bảo hệ thống giám sát hoạt động 24/24 giờ kể cả khi mất điện lưới. Do nhà trường nằm ở vùng rốn lũ nên hàng năm chúng tôi đều có phương án đề phòng xảy ra mưa lũ”, thầy Phạm Văn Công, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Nghi thông tin.

Năm nay, điểm chấm thi tốt nghiệp THPT Hà Tĩnh được đặt tại trường THPT chuyên. Cùng với chuẩn bị cơ sở vật chất cho kỳ thi, nhà trường đã hoàn tất công tác phục vụ cho việc chấm thi diễn ra đảm bảo an toàn.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, Hà Tĩnh có 35 điểm thi, đặt tại các trường THPT trên địa bàn với hơn 271 phòng thi và 17.371thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, có 14.951 thí sinh THPT và 2.416 GDTX.

Tại các điểm thi, sở bố trí 92 phòng chờ cho thí sinh đăng ký dự thi đủ 3 môn thành phần của bài thi tổ hợp. Tại mỗi điểm thi, bố trí ít nhất 1 phòng thi dự phòng cho thí sinh diện F0 có nguyện vọng tham dự kỳ thi.

Sở GD&ĐT cũng chủ trì tổ chức in sao đề thi, khu vực in sao là địa điểm an toàn, kín đáo, biệt lập và được bảo vệ nghiêm ngặt. Phương án vận chuyển bàn giao đề thi từ địa điểm in sao đến các điểm thi, Ban vận chuyên đề thi được chia làm 3 tuyến để vận chuyển đề thi đến 35 điểm thi trên 13 huyện, thị. Quá trình di chuyển đến các điểm thi đều có lực lượng công an tham gia áp tải bằng xe chuyên dụng...

Theo ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, ngành Giáo dục đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát và hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách khuyết tật, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa; thí sinh cư trú tại các vùng chịu ảnh hưởng thiên tai… có điều kiện tham dự kỳ thi.

Tác giả: Phương Hồ

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại