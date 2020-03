Hà Tĩnh "phủ kín" công an chính quy 195/195 xã, thị trấn

Thực hiện Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn Hà Tĩnh”, đến nay, lực lượng Công an chính quy đã “phủ kín” 195/195 xã, thị trấn trên toàn tỉnh Hà Tĩnh.



Theo đó, Công an Hà Tĩnh đã điều động, bố trí 597 công an chính quy đảm nhiệm tại 195/195 Công an xã, thị trấn và nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của cấp ủy, chính quyền địa phương, các tầng lớp Nhân dân.



Lễ công bố điều động công an chính quy về nhận nhiệm vụ tại địa bàn các xã huyện Thạch Hà.

Nhờ đó, hiệu lực, hiệu quả công tác đảm bảo ANTT tại các địa bàn cơ sở, và công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về ANTT, cũng như phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được nâng lên rõ rệt.



Thời gian qua, lực lượng công an xã, thị trấn đã thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác, trực tiếp bắt giữ và xử lý hơn 400 vụ vi phạm hành chính về TTXH, phát hiện điều tra, khám phá 29 vụ án hình sự góp phần góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương.



Đặc biệt đã đấu tranh nhiều loại tội phạm mới phát sinh tại cơ sở như ma túy, đánh bạc, đòi nợ thuê... công tác quản lý hành chính được thực hiện nhanh gọn.



Được biết, hiện tại Công an Hà Tĩnh đang phối hợp với Sở Nội vụ Hà Tĩnh, tham mưu cho Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ đối với Công an xã nghỉ việc.





Tác giả: Trà Giang

Nguồn tin: Báo Kinh Tế Nông Thôn