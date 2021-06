Hà Tĩnh phong tỏa quán cơm vì một tài xế mắc COVID-19

Lực lượng chức năng dỡ chốt phong tỏa vào TP Hà Tĩnh - Ảnh: LÊ MINH

Chiều 25-6, một lãnh đạo UBND huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết lực lượng đã phong tỏa quán cơm 79, địa chỉ tại thôn Tân Phong, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, sau khi một tài xế vào ăn tại quán cơm này mắc COVID-19.

Nguồn tin cho hay, trưa 23-6, một lái xe quê tỉnh Quảng Ngãi chở hàng đông lạnh ghé vào ăn trưa tại quán. Tại đây tài xế có tiếp xúc với người quán cơm 79.

Sau khi rời quán, tài xế lái xe ra đến tỉnh Nghệ An, xét nghiệm nhanh COVID-19 ở Bệnh viện Minh An (huyện Quỳnh Lưu) cho kết quả 2 lần dương tính, sau đó được gửi mẫu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An xác định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trong sáng nay, lực lượng chức năng đã phong tỏa, truy vết những người có liên quan. Bước đầu đã xác định được 4 người F1, khoảng hơn 50 người F2. Các trường hợp trên đã được đưa đi cách ly y tế và cách ly tại nhà theo quy định.

Cũng trong sáng nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh đề nghị những người từng đến các địa điểm sau nhanh chóng liên hệ với cơ quan y tế vì liên quan đến trường hợp khác mắc COVID-19 tại Nghệ An.

1. Chợ đầu mối Quỳnh Văn (gần ngã tư Văn Bảng) huyện Quỳnh Lưu, từ 23h30 đến 1h30 từ ngày 2-6 đến 18-6.

2. Ngày 23-6: Phòng giao dịch Agribank Hoàng Mai; bưu điện gần Phòng giao dịch Agribank khoảng từ 8h10 đến 8h20; Điện máy xanh Hoàng Mai từ 8h25 đến 9h; cây xăng cạnh Bệnh viện Phong - da liễu trung ương Quỳnh Lập, từ 9h đến 9h15.

3. Chợ Tân Hoa, Quỳnh Vinh, khoảng từ 7h đến 8h và từ 17h đến 17h30 ngày 22-6.

4. Các tuyến xe: Nhà xe Hòa Nhiên tuyến Vinh - Hoàng Mai về lúc 13h30 ngày 18-6; nhà xe Đông Tân tuyến Vinh - Hoàng Mai lúc 13h30 ngày 15-6; nhà xe Giang Sơn tuyến Vinh - Ninh Bình lúc 13h30 ngày 16-6.

Tác giả: Lê Minh

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ