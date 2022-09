Hà Tĩnh: Phát hiện hàng nghìn bánh Trung Thu chưa kiểm nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm

Tin Hà Tĩnh

Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Đơn vị vừa chủ trì phối hợp với Công an thị xã Kỳ Anh kiểm tra phát hiện 1.768 bánh Trung thu chưa được kiểm nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm.