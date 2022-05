Hà Tĩnh: Phát hiện 6 sà lan khai thác cát trái phép trên sông

6 sà lan khai thác cát trái phép được áp tải về đậu tại âu thuyền xã Bùi La Nhân

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân vào lúc 1 giờ ngày 10-5, tại khu vực ngã ba sông nơi giao nhau giữa sông La và sông Lam đoạn qua địa bàn thôn Đại Châu, xã Tùng Châu (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) có nhiều sà lan đang tập trung khai thác cát trái phép, ngay lập tức, Công an huyện Đức Thọ đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an huyện, Công an xã Tùng Châu, 4 xuồng máy nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Đến khoảng 2 giờ 40 phút sáng cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được 6 sà lan khi đang có hành vi khai thác cát trái phép.

Bước đầu, tại thời điểm kiểm tra, trên các sà lan này chứa khoảng từ 7m3 đến trên 30m3 cát vừa được hút từ dưới lòng sông lên. Cả 6 chủ sà lan đều không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác cát trên sông.

Ngay sau đó, Công an huyện Đức Thọ đã tiến hành áp tải 6 sà lan về neo đậu tại âu thuyền tránh trú bão địa bàn xã Bùi La Nhân (huyện Đức Thọ) để tiếp tục xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi nắm được thông tin sự việc, sáng cùng ngày, lãnh đạo huyện Đức Thọ đã đến kiểm tra hiện trường, biểu dương, động viên cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đức Thọ, Công an xã Tùng Châu đã kiên quyết tổ chức, bắt giữ 6 sà lan khai thác cát trái phép nói trên.

Lãnh đạo huyện Đức Thọ cũng yêu cầu các ngành chức năng, chính quyền địa phương nơi có các tuyến sông chạy qua tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, tập trung nhân lực và phương tiện, trang thiết bị xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát trái phép trên sông theo quy định của pháp luật.

DƯƠNG QUANG - NAM THẮNG

sggp.org.vn